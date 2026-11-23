월요일인 23일 전국이 대체로 흐린 가운데 비 또는 눈이 내리겠다. 강원 북부 내륙과 산지에는 최대 8㎝의 눈이 쌓이겠고, 경기 북부·동부와 강원 내륙·산지에는 어는 비가 예보돼 출근길 교통안전에 주의가 필요하다.

서울 남산예장공원 인근에서 우산을 쓴 시민과 외국인 관광객이 발걸음을 재촉하고 있다.뉴시스

기상청에 따르면 이날 오전 수도권과 강원 내륙·산지, 충남 북부를 시작으로 비가 내리겠고 오후에는 충청권과 남부지방으로 확대되겠다. 경기 북부와 강원 내륙·산지에는 비 또는 눈이 내리겠다.

예상 강수량은 서울·인천·경기 북부 5~30㎜, 경기 남부와 서해5도 5~20㎜다. 강원 내륙·산지는 5~20㎜, 충청권은 5~20㎜, 전라권과 대구·경북은 5~10㎜다. 부산·울산·경남은 5㎜ 안팎, 제주도는 5~20㎜로 예상된다.

예상 적설량은 강원 북부 내륙·산지 3~8㎝, 강원 중·남부 내륙·산지 1~5㎝다. 특히 오전부터 오후 3시 사이 강원 북부를 중심으로 시간당 1~3㎝의 강한 눈이 내리면서 대설특보가 발표될 가능성이 있다.

경기 북부·동부와 강원 내륙·산지에는 오전까지 어는 비가 내리는 곳이 있겠다. 비가 영하의 지표면에 닿아 얼어붙는 현상으로, 교량과 고가도로, 터널 출입구 등을 중심으로 도로 살얼음이 생길 수 있다. 운전자는 감속 운행하고 보행자도 미끄럼 사고에 유의해야 한다.

이날 아침 기온은 서울 1.2도, 춘천 영하 2.2도, 대전 영하 0.1도, 대구 영하 2.4도 등이다. 낮 최고기온은 8~18도로 서울 10도, 강릉 13도, 광주 15도, 제주 18도 등으로 예상된다.

전국 대부분 지역에는 순간풍속 시속 55㎞ 안팎의 강한 바람이 불겠다. 강원 동해안·산지와 경북 동해안 등에는 시속 70㎞ 이상의 강풍이 예상된다. 건조특보가 발효된 지역은 강한 바람에 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있어 화재 예방에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’~‘보통’ 수준으로 예상되지만, 수도권은 밤에 일시적으로 ‘나쁨’ 수준을 보이겠다.

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