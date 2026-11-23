양치하다가 거울에 비친 혀가 청보라색이면 위암을 걱정해야 할까.

한 남성이 입을 벌려 혀를 내밀고 있다. 혀의 색과 표면 변화가 위암과 관련 있다는 연구가 일부 있으나, 혀 상태만으로 위암을 진단할 수는 없다. 기사 특정 내용과 무관한 자료사진. 게티이미지

한 병원 연구에서 위암 환자 146명 가운데 42%가 청보라색 혀로 분류됐다. 혀 색 변화가 위암과 관련 있다는 결과는 다른 연구에서도 보고되고 있지만, 혀만 보고 위암을 진단할 수는 없다.

◆위암 환자 42%가 ‘청보라색 혀’

안후이의대 제1부속병원 연구진은 2024년 2~8월 병원을 찾은 위암 환자 146명과 위암이 없는 146명을 비교했다. 두 집단의 조건을 통계적으로 맞춘 뒤 혀 색·모양·설태를 위내시경 소견과 함께 기록했다. 결과는 2025년 10월 국제학술지 ‘유럽외과종양학저널(European Journal of Surgical Oncology)’에 실렸다.

위암 환자 가운데 청보라색 혀는 42%였다. 갈라진 혀가 87%, 부은 혀가 86%, 가시 돋친 혀가 67%, 회흑색 설태가 29%로 뒤를 이었다.

이 수치는 위암 환자 안에서 잰 비율이다. 이것만으로는 혀 색으로 위암을 얼마나 정확히 가려낼 수 있는지 알 수 없다. 비교군에서 같은 특징이 얼마나 나왔는지, 민감도와 특이도가 어느 정도인지 함께 봐야 한다.

연구진은 혀 특징에 혈액 종양표지자 CA19-9 등을 더해 위암 판별 모델을 만들었다. 혀 사진 한 장으로 위암을 진단하는 방식과는 거리가 있다.

◆혀 색 이상 28배 차이…위암 위험 28배는 아냐

올해 6월 2일 국제학술지 ‘구강미생물학저널(Journal of Oral Microbiology)’에 실린 메타분석에서는 더 큰 수치가 나왔다. 연구진은 위암·대장암·식도암 등 소화기암 환자와 건강한 사람을 비교한 연구 16건(4994명)을 종합했다.

소화기암 전체에서 혀 색 이상의 오즈비는 17.85(95% 신뢰구간 7.01~45.54)였다. 위암만 따로 보면 혀 색 이상 28.52, 혀 형태 이상 6.78, 설태 색 이상 3.44였다.

28.52를 ‘위암 위험이 28배’라는 뜻으로 해석해서는 안 된다. 이 값은 위암 환자군과 대조군이 혀 색 이상을 보일 오즈를 비교한 것으로, 연구마다 달리 분류한 혀 색 이상을 모두 합친 결과다. 청보라색 혀만 따로 본 수치도 아니다. 연구 간 편차가 컸고 신뢰구간도 넓다.

분석에 포함된 연구는 모두 환자-대조군 연구다. 이 설계로는 혀 색 변화가 암보다 먼저 나타나는지, 암의 결과로 생기는지 구분할 수 없다. 연구진도 대규모 전향 연구로 검증해야 한다고 결론 내렸다.

◆혀에 사는 미생물·AI로 위암 진단? 아직 연구 단계

설태는 세균, 떨어져 나온 세포, 음식물 찌꺼기 등이 쌓여 생긴 막이다. 연구자들은 설태 속 미생물에서도 위암의 단서를 찾고 있다.

2024년 1월 국제학술지 ‘마이크로바이옴(Microbiome)’에 실린 5개 연구센터 공동 연구는 위암 환자 180명과 위암이 없는 185명의 설태를 분석했다. 미생물 단백질 50종으로 만든 모델은 독립 검증군에서 AUC 0.91을 기록했다.

AUC는 환자와 비환자를 얼마나 잘 구별하는지 나타내는 지표로, 1에 가까울수록 구별 능력이 높다. 0.91을 정확도 91%로 해석하면 안 된다. 이 분석에는 질량분석 장비가 쓰였다. 스마트폰으로 혀를 찍어 확인하는 수준과는 차이가 크다.

혀 사진을 AI로 분석하는 연구도 아직 초기 단계다. 올해 9월 국제학술지 ‘프런티어스 인 메디슨(Frontiers in Medicine)’에 실린 체계적 문헌고찰은 관련 연구 9건을 검토했다. 9건 모두 동아시아에서 진행됐고 한국 연구는 없었다. 위암을 직접 다룬 연구는 3건이었다.

저자들은 이 기술을 ‘유망하지만 초기 단계’라고 평가했다. 외부 검증 성능은 대체로 내부 검증보다 낮았다. 촬영 조건을 표준화하고 더 다양한 집단에서 검증해야 한다는 지적도 나왔다. 저자들은 활용하더라도 위내시경을 대신하기보다 내시경이 필요한 사람을 먼저 추려내는 보조 수단에 가깝다고 봤다.

◆혀 색보다 위내시경…40세부터 2년마다 검진

혀 색이 변했다고 바로 위암을 걱정할 필요는 없다. 음식이나 약 때문에 착색되거나, 구강 위생이 나쁘거나, 입안에 염증·진균 감염이 있어도 혀의 색과 표면은 달라진다. 변색이 계속되거나 통증·출혈이 함께 나타나면 치과나 이비인후과에서 원인을 확인해야 한다. 혀나 입안 궤양이 3주 넘게 낫지 않을 때도 진료를 받는 게 좋다.

혀와 입술이 갑자기 파래지면서 숨이 차다면 얘기가 다르다. 혈액 속 산소가 부족한 청색증일 수 있어 바로 응급 진료를 받아야 한다.

위암은 초기 증상이 거의 없는 경우가 많아 정기 검진이 중요하다. 2023년 국내 신규 위암 환자는 2만8943명으로 전체 암의 10.0%를 차지해 발생 순위 5위였다. 2019~2023년 진단 환자의 5년 상대생존율은 78.6%로, 2001~2005년(58.0%)보다 20.6%포인트 높아졌다.

국가암검진은 40세 이상 남녀에게 2년마다 위내시경을 지원한다. 현행 제도에서는 위내시경이 어려울 때 위장조영검사를 받을 수 있다.

양치 중인 남성이 거울로 혀 색을 살펴보고 있다. 청보라색 혀와 위암의 연관성을 보고한 연구가 있지만, 혀 색으로 위암 여부를 가려낼 수는 없다. AI 생성 이미지

국립암센터가 올해 6월 10년 만에 개정한 국가 위암검진 권고안은 위내시경을 유일한 1차 검진 방법으로 권고하고 대상 연령을 40~74세로 제시했다. 75세 이상은 검사 과정의 위해 가능성을 따져 의료진과 상의한 뒤 검진 여부를 정하도록 했다.

위암을 예방하려면 짠 음식과 탄 음식, 가공육을 줄이고 담배를 끊는 게 좋다. 헬리코박터 파일로리균 감염이 확인됐다면 제균 치료를 할지 의료진과 상의해야 한다.

혀 색이 걱정된다면 마지막 위내시경을 받은 시기부터 확인하는 게 먼저다. 2년이 지났다면 검진 예약을 서둘러야 한다.

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