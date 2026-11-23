[권준영의 머니볼]은 스포츠를 경기장 안의 스코어만으로 읽지 않는다. 선수와 팬, 기업과 자본, 기술과 시장이 얽혀 움직이는 스포츠 산업의 흐름을 데이터와 수치로 들여다본다. IT·인공지능(AI) 융합부터 스포츠 금융, 생활체육, 시니어 스포츠까지 전통적인 스포츠의 경계를 넘어 커지는 새로운 시장을 좇는다. 숫자에 담긴 돈의 흐름을 따라 스포츠 산업의 판이 어떻게 움직이는지 읽고, 그 변화가 만들어갈 스포츠의 ‘다음’을 짚는다.

푸른 페어웨이와 웅장한 클럽하우스, 고급 레저의 상징으로 여겨졌던 회원제 골프장의 경영 셈법이 달라지고 있다. 골프장을 찾는 발길은 줄어드는데 넓은 땅을 보유한 대가는 갈수록 무거워지고 있어서다. 한때 높은 문턱과 안정적인 수요를 바탕으로 호황을 누렸던 회원제 골프장이 이제는 이용객 감소와 세금 부담 증가를 동시에 감당해야 하는 처지에 놓였다.

위 사진은 인공지능(AI)을 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. Open AI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지.

회원제 골프장의 재산세 연도별 납부액 추이. 한국레저산업연구소 제공

◆골프장 줄었는데…18홀당 재산세 12억5900만원

23일 한국레저산업연구소(소장 서천범)가 행정안전부의 지방세통계연감을 분석한 결과, 지난해 회원제 골프장의 18홀당 재산세 납부액은 평균 12억5900만원으로 집계됐다. 2015년 10억7200만원보다 1억8700만원(17.4%) 증가했다.

눈에 띄는 대목은 전체 납부액과 개별 골프장의 부담이 반대 방향으로 움직였다는 점이다. 18홀로 환산한 회원제 골프장 194개소가 지난해 낸 재산세는 2423억5000만원으로, 2015년 272개소의 2914억5000만원보다 약 16.9% 줄었다. 다만 지난해 납부액은 2024년보다 1.2% 증가했다. 골프장 수가 감소하면서 전체 납부액은 줄었지만, 남아 있는 골프장의 18홀당 부담은 커진 것이다.

회원제 골프장은 2013년 말 230개소에서 지난해 말 153개소로 감소했다. 한국레저산업연구소에 따르면 회원제에서 대중형으로 전환한 골프장도 2026년 10월 말 기준 114개소에 이른다. 이 가운데 기업회생절차 과정에서 전환한 곳은 44개소, 중과세 부담을 이유로 전환한 곳은 56개소다. 연구소는 높은 중과세율을 피해 대중형으로 전환한 골프장이 늘어난 점을 전체 재산세 납부액 감소의 배경으로 꼽았다.

지난해 회원제 골프장의 토지분 재산세는 2289억원으로 전체 납부액의 94.5%를 차지했다. 골프장은 넓은 토지를 확보해야 하는 사업인 만큼 땅값과 과세 기준의 변화가 세 부담에 직접적인 영향을 미친다. 토지에 부과되는 세금은 골프장 운영 실적과 관계없이 감당해야 한다는 점에서도 부담이 크다.

◆인천 18홀당 28억원…경기도에 재산세 절반 이상 집중

지역별 18홀당 재산세는 인천이 28억1900만원으로 가장 많았다. 전북 20억5100만원, 경기 15억2100만원, 부산 13억5800만원이 뒤를 이었다. 인천은 조사 대상 회원제 골프장이 2개소로, 송도에 있는 잭니클라우스GC 등 토지가격이 높은 골프장의 영향이 반영된 것으로 분석됐다. 대구는 6억6400만원으로 가장 적었고, 제주도는 7억900만원으로 두 번째로 적었다.

같은 18홀 골프장이라도 입지와 토지가격에 따라 세 부담이 크게 달라진다. 특히 골프장 부지가격이 높은 지역에서는 이용객 수나 영업 실적만으로 재산세 부담을 상쇄하기 어려울 수 있다.

전체 납부액에서는 경기도의 비중이 두드러졌다. 회원제 골프장 69개소가 있는 경기도의 지난해 재산세 납부액은 1346억원으로 전국의 55.5%를 차지했다. 경남은 13개소가 202억원(8.4%), 강원은 15개소가 196억원(8.1%)을 납부했다. 경기도의 비중은 2008년 69.2%로 정점을 찍은 뒤 지방 골프장이 늘면서 2012년 49.1%까지 낮아졌다. 이후 다시 상승해 2024년에는 55.9%를 기록했다.

◆이용객 줄고 수익성 둔화…회원제 골프장 부담 가중

세금 부담을 둘러싼 논쟁은 골프장 이용 수요가 줄어드는 상황과 맞물려 있다. 한국골프장경영협회에 따르면 2025년 전국 골프장 내장객은 4641만명으로 전년 4741만명보다 약 100만명(2.1%) 감소했다. 2022년 5058만명으로 정점을 찍은 뒤 2023년 4772만명, 2024년 4741만명, 2025년 4641만명으로 3년 연속 줄었다. 2022년과 비교하면 약 417만명(8.2%) 감소한 수치다. 이용객이 줄어도 토지 보유에 따른 세금은 그대로 부과되는 만큼 골프장 경영 부담은 커질 수밖에 없다.

협회 집계 기준으로 2025년 회원제 골프장 152개소를 찾은 이용객은 1457만명, 비회원제 골프장 372개소를 찾은 이용객은 3184만명이었다. 홀당 평균 이용객은 회원제가 4199명으로 비회원제 4544명보다 적었다. 18홀로 환산한 골프장 한 곳당 평균 이용객도 회원제는 7만5582명, 비회원제는 8만1792명이었다.

수익성도 둔화했다. 한국레저산업연구소의 ‘레저백서 2026’에 따르면 2025년 회원제 골프장 영업이익률 상위 10곳의 평균은 36.6%로 전년보다 1.9%포인트 하락했다. 대중형 골프장 상위 10곳의 평균 영업이익률도 55.7%로 2.8%포인트 낮아졌다. 상위 10곳만을 대상으로 한 수치지만, 우량 골프장에서도 수익성 하락이 확인됐다.

회원제 골프장 18홀당 연도별 재산세 납부액 추이(위쪽)와 회원제 골프장 18홀당 지역별 재산세(2025년 기준). 한국레저산업연구소 제공

◆공정시장가액비율 100% 추진…업계는 영향평가 요구

이런 가운데 정부는 회원제 골프장 등 사치성 재산에 적용하는 토지 공정시장가액비율을 현행 70%에서 100%로 높이는 지방세제 개편안을 발표했다. 행정안전부는 회원제 골프장에 적용되는 고율 분리과세 취지를 고려한 조치라고 설명했다. 공정시장가액비율은 재산세 과세표준 산정 때 시가표준액에 적용하는 비율로, 높아질수록 과세표준과 세 부담도 커질 수 있다. 다만 현재는 정부가 추진하는 개편안으로, 실제 적용 여부와 시기는 관련 법령 개정 절차에 달려 있다.

한국골프장경영협회는 반발하고 있다. 협회는 지난 11월 10일 제주에서 열린 2027년도 사업계획 및 예산총회에서 공정시장가액비율 100% 상향 철회와 현행 70% 유지, 정부의 영향평가 선행을 요구하는 결의문을 채택했다. 이틀 뒤에는 회원사 공동 명의로 재산세 중과세 철회를 촉구하는 성명도 발표했다. 협회는 공정시장가액비율이 100%로 높아지면 회원제 골프장의 재산세 부담이 42.9% 증가할 수 있다고 주장했다.

서천범 한국레저산업연구소장은 회원제와 대중형 골프장에 적용되는 세율 차이가 과도하다고 지적한다. 현행 지방세 체계에서 회원제 골프장용 토지에는 4.0%의 중과세율이 적용되는 반면, 대중형 골프장용 토지에는 0.2~0.4%의 일반세율이 적용된다. 명목 세율만 놓고 보면 회원제가 대중형보다 10~20배 높다.

서 소장은 “똑같은 골프장인데 대중형 골프장의 재산세율은 최저세율인 일반세율(0.2~0.4%)을 적용하고 회원제 골프장은 징벌적인 중과세율(4.0%)을 적용하고 있다”며 “500만 골퍼들의 경제적 부담을 덜어주고 회원제 골프장의 지속가능경영을 위해서라도 회원제 골프장에 대한 재산세율을 낮춰야 한다”고 말했다.

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