전국법관대표회의 의장인 강동원 서울가정법원 부장판사(사법연수원 31기)가 더불어민주당이 조희대 대법원장 탄핵을 추진하는 것을 두고 “도를 넘어선 것”이라며 강하게 비판했다.

23일 법조계에 따르면 강 부장판사는 전날 법원 내부망 코트넷에 ‘사법부 독립 침해에 대한 유감’이라는 제목의 글을 올려 “끝내 탄핵소추를 의결한다면 우리도 ‘행동’으로 나서야 하지않을까. 할 수 있는 여러 방안이 있다”며 이같이 밝혔다.

더불어민주당이 조희대 대법원장에 대한 탄핵소추를 당론으로 채택하고 본격 추진에 나섰다. 사진은 22일 서울 서초구 대법원 모습. 유희태 기자

강 부장판사는 “최근 일부 정치권의 사법부 독립에 대한 침해의 정도가 우려스럽다. 어느 지점까지 인내해야 할지 혼란스럽다”며 “판결이 마음에 들지 않을 때마다 법관을 탄핵한다면 사법부 독립은 무너진다”고 강조했다.

그러면서 민주당이 조 대법원장 탄핵소추를 당론으로 채택한 것에 대해 “그들은 전합판결을 계기로 탄핵을 추진하겠다고 말하면서도 이 판결이 탄핵소추사유가 될 수 없다는 여론에 밀리자, 말을 교묘하게 돌려서 이 전합판결을 계기로 대법원장 탄핵을 추진하지만 구체적 탄핵사유에는 이 전합판결을 포함시키지 않겠다는 모호한 태도를 보이고 있다”고 지적했다.

이어 “판결이 마음에 판결의 결론(그 어떤 외피로 변명하더라도)을 탄핵 사유로 삼는 전례가 생기면, 앞으로 법관은 판결문을 쓰면서 정치권의 반응부터 살피게 될지도 모른다”며 “전원합의체 판결은 대법관들 전원의 합의로 이뤄지는 것인데도, 이 판결을 계기로 대법원장을 탄핵하겠다는 것은 사실상 대법원을 탄핵하겠다는 것”이라고 덧붙였다.

강 부장판사는 이번 문제가 대법원장 한 사람의 문제가 아닌 사법부 전체의 문제라고 짚었다.

그는 “하급심 등 사법부 전체에 부당한 압력을 가하겠다는 것”이라며 “판결에 대한 비판은 얼마든지 가능하고, 또 필요하지만, 비판과 탄핵은 전혀 다른 문제”라고 말했다. 이어 “그들은 대법원장을 탄핵소추하더라도 헌법재판소에서 인용될 확률이 0.01%도 되지 않는다는 것을 잘 알고 있을 것인데도 억지로 밀어붙이는 이유가 무엇일까”라고 반문했다. 강 부장판사는 “지금 우리 법원은 외부로부터 그 독립성을 위협받고 있다. 이 위기 앞에서 사법부 독립을 지켜내야 한다”며 “일주일 뒤에 전국법관대표회의가 개최될 예정이기는 하지만, 우리가 처한 상황은 나약한 선언문으로 해결되지 않을지도 모른다. 침묵으로 방관해서는 안 된다고 생각한다”고 말했다.

앞서 대법원 전원합의체가 19일 한덕수 전 국무총리의 내란 중요 임무 종사 혐의 중 일부를 무죄 취지로 파기하고 사건을 서울고법으로 돌려보내자, 민주당은 조 대법원장에 대한 탄핵을 추진하겠다고 밝혔다.

이에 전국 법원 판사 회의체인 전국법관대표회의는 다음 달 7일 예정된 정기회의를 30일로 앞당겨 개최해 대법원장 탄핵소추 문제를 정식 안건으로 다룰 예정이다.

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