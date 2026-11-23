말 한 마리의 가치를 결정하는 것은 혈통과 잠재력이고, 기수의 경쟁력은 경주로에서 쌓아 올린 성적으로 증명된다. 제주에서는 우수 혈통을 갖춘 국산 경주마가 높은 몸값을 인정받았고, 서울에서는 한 기수가 오랜 시간 갈고닦은 기량으로 개인 통산 300승이라는 이정표를 세웠다. 경주마 생산·유통 시장과 경주 현장에서 한국 경마의 두 축이 나란히 주목받고 있다.

경주마 경매 현장. 과거 경매 사진. 한국마사회(KRA·회장 우희종) 제공

23일 한국마사회(KRA·회장 우희종)에 따르면 지난 17일 제주목장 내 한국경주마생산자협회 경매장에서 열린 ‘2026년 11월 국내산마 경매’에는 마주 65명이 참여했다. 전체 상장마 138두 가운데 46두가 새 주인을 찾았으며, 낙찰률은 33%, 총낙찰액은 24억9900만원으로 집계됐다.

낙찰가는 최저 2300만원에서 최고 2억3000만원까지 형성됐다. 평균 낙찰가는 5432만원으로 지난해 4740만원보다 692만원 상승했다. 최고가의 주인공은 ‘투아너앤드서브’를 부마로, ‘대왕대비’를 모마로 둔 121번 상장마였다. 김준현 생산자가 배출한 이 말은 경매 현장에서 이어진 호가 경쟁 끝에 2억3000만원에 낙찰됐다.

한국마사회는 평균 낙찰가 상승과 최고가 기록을 통해 우수 혈통을 갖춘 국산 경주마에 대한 마주들의 관심을 확인했다고 설명했다. 생산 농가의 경쟁력을 높이고 우수 국산 경주마를 육성하기 위한 지원도 지속할 계획이다.

조재로 기수가 300승 달성 후 세리머니를 하고 있는 모습. 한국마사회(KRA·회장 우희종) 제공

조재로 기수와 '핫슈거매직'이 결승선을 통과하고 있는 모습. 한국마사회(KRA·회장 우희종) 제공

경주마의 잠재력이 시장에서 가격으로 평가받았다면, 경주로에서는 기수의 꾸준한 노력이 승수로 쌓였다. 조재로(33) 기수는 지난 15일 렛츠런파크 서울에서 열린 제3경주에서 ‘핫슈거매직’(3세·암말·마주 김근영·조교사 백종수)과 함께 가장 먼저 결승선을 통과하며 개인 통산 300승을 달성했다. 2015년 데뷔 이후 11년 만에 거둔 결실이다.

조 기수의 상승세가 본격화한 것은 2024년부터다. 데뷔 이후 처음으로 두 자릿수 승률을 기록하며 경쟁력을 끌어올렸고, 2025년에는 ‘빈체로카발로’와 함께 한국 경마 최초의 스프린터 시리즈 챔피언에 올랐다. 올해는 한 단계 더 도약했다. ‘캐치레이스’와 함께 코리안오크스(G2), ‘강풍마’와 함께 KRA컵 클래식(G2)에서 우승하는 등 대상경주에서만 5차례 정상에 섰다. 개인 한 시즌 최다 대상경주 우승 기록도 갈아치웠다.

3년 연속 연간 50승 이상을 기록한 조 기수는 올해 개인 한 시즌 최다승 기록 경신도 바라보고 있다. 특정 거리나 경주에 국한되지 않고 주요 대상경주에서 꾸준히 성과를 내며 기승 능력을 입증하고 있다.

조 기수는 300승 달성 직후 “말을 탈 기회가 많지 않았던 시절에는 1승 1승이 참 소중했다”며 “그때의 마음을 잊지 않고 꾸준히 노력하다 보니 해마다 조금씩 좋은 성적을 거둘 수 있었던 것 같다”고 말했다. 이어 “앞으로도 부상 없이 오래도록 즐겁게 말을 타고 싶다”며 “매 순간 최선을 다해 응원해 주시는 팬들께 더 좋은 모습으로 보답하겠다”고 덧붙였다.

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