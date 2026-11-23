여야가 주말 잇따라 청년 관련 행사를 열고 청년 표심 잡기에 나섰다. 국민의힘은 청년들이 직접 마련한 정책 패키지를 발표하며 민생 정책을 통한 지지층 확대에 나섰고, 더불어민주당은 청년 당원 목소리를 듣는 연설대회를 개최해 청년층과의 소통 강화에 힘을 쏟았다.

국민의힘은 22일 국회 의원회관에서 ‘제1호 청년정책 패키지 발표 및 전달식’을 개최했다. 지난 9월 출범한 청년정책기획단 소속 청년 235명이 인공지능(AI) 미래혁신, 금융·자산, 지역균형발전, 일자리 개혁, 저출생 극복, 문화·서비스 혁신 등 6개 분과에서 마련한 정책을 당 지도부에 전달하는 자리다.

국민의힘 장동혁 대표가 22일 국회 의원회관에서 열린 ‘제1호 청년정책 패키지 발표 및 전달식’에서 일어나 인사하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 장동혁 대표는 이날 행사에 참석해 민주당이 추진하는 조희대 대법원장 탄핵 소추를 비판하며 “헌법과 사법 질서가 무너진 나라는 결코 지속가능할 수 없다. 결국 우리 청년들의 미래를 무너뜨리는 것”이라며 “이재명 정권이 바로 청년 미래 약탈 정권”이라며 비판했다. 장 대표는 최근 일자리 부족, AI 부정행위, 증시 하락 등을 거론하며 “대한민국이 청년 좌절 공화국이 되고 말았다”고 말했다.

이어 장 대표는 “우리의 싸움터는 거리만이 아니다. 진짜 싸움은 바로 이곳 국회에서 벌이는 정책 전쟁”이라며 “청년이 공감하고 청년의 삶에 도움이 되는 진짜 정책들로 이재명 정권의 폭정을 압도해야 한다”고 말했다. 그러면서 “청년 여러분과 함께 진짜 청년 정당, 보다 유능한 민생정당으로 국민의힘을 새롭게 바꿔 나가겠다”고 밝혔다.

국민의힘 임이자 정책위의장은 “여러분이 건네준 소중한 정책 제안들, 국민의힘 정책위가 반드시 결과로 보답하겠다”며 “법을 고쳐야 할 사안은 신속하게 입법화하고 제도를 손봐야 할 부분은 세밀하게 다듬어 민생정책으로 구체화하겠다”고 약속했다.

민주당도 전날 서울 마포구 제2당사 ‘더블루’에서 창당 71주년 기념 ‘1030 청년 연설대전’을 열었다. 청년 당원들이 민주·평화·균형·포용 등 4개 분야에서 당의 가치와 미래에 대한 생각을 발표하는 행사로, 분야별 우승자 4명에게는 임기 1년의 당 부대변인 자격이 주어졌다.

더불어민주당 김민석 대표가 21일 서울 마포구 제2당사 ‘더블루’에서 열린 ‘1030 청년 연설대전’에 참석해 인사말을 하고 있다. 뉴시스

민주당 김민석 대표는 이 자리에서 “민주당이 갖고 있는 가장 큰 오늘의 고민 중 하나는 ‘어떻게 청년들과 함께할 것이냐’”라며 “71주년 대표적인 행사로 오늘 행사를 기획한 것도 민주당이 보다 더 청년들과 함께하고 싶다는 절박한 고민이 담겨 있다”고 밝혔다. 이어 김 대표는 “어찌 보면 조금 고루해졌을 수 있는 우리 당이 청년들을 통해 지금 이 시기에 민주당이 국민들께 무엇을 말씀드려야 할까를 깨우치는 자리가 됐으면 좋겠다”고 말했다.

전당대회 당시부터 청년 정책을 강조했던 김 대표는 취임 이후 당대표 직속 ‘1030 청년정책단’을 신설하고 제2당사를 청년 활동 공간으로 마련하는 등 청년층과의 접점을 넓히도록 노력했다. 국민의힘 청년정책기획단도 다음 달부터 현장 정책간담회를 열고 청년 정책 제안을 법으로 이어가겠다는 방침이다.

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