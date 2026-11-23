미국의 수출 규제를 피해 엔비디아의 인공지능(AI) 칩을 중국으로 들인 네트워크에 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)와 불륜관계였던 앨리스 황(황러)과 캄보디아 범죄조직 등이 얽혀 있었다는 의혹이 제기됐다.

영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 소식통 10여 명과 수백개 기업 공시 자료 등을 분석한 결과, 엔비디아 칩이 중국 고객의 손에 들어가기까지 과정에는 클라우드 컴퓨팅 파트너와 온라인 게임업자, 캄보디아 밀수업자, 페이퍼컴퍼니가 얽힌 네트워크가 있었다고 21일(현지시간) 보도했다.

지난 2024년 6월 대만 타이페이 컴퓨텍스 2024 행사에서 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO·오른쪽)가 연설을 마친 뒤 참석자들과 악수를 하는 동안 앨리스 황이 이 모습을 지켜보고 있다. 로이터연합뉴스

FT에 따르면 해당 네트워크는 반도체 구매와 공급이 허용된 업체, 미국의 수출 통제에 해당하지 않는 업체, 제품을 중국으로 들여오고 돈을 빼내는 조직 등으로 구성됐다.

먼저 엔비디아 거래를 위한 미국과의 접점에는 인스퍼가 있다. 인스퍼는 엔비디아의 최대 중국 협력사 중 하나로 2023년 3월 미국의 제재 대상 명단에 올랐으나 인스퍼가 부분 소유한 미국 계열사 에이브러스는 명단에 포함되지 않았다. 이에 주문자상표부착생산(OEM) 파트너로서 엔비디아와 계속 거래할 수 있었다.

엔비디아 칩을 대량 구매하려면 고객사의 경영진과 사주의 과반이 중국인이 아니라는 최소 3년치의 기업 기록과 증빙 자료가 필요하다. 인스퍼의 중국 고객들은 이 요건 충족을 위해 중국 온라인 게임 업체인 센추리 화퉁의 도움을 구했다.

센추리화퉁 관련 인사들은 역외 페이퍼컴퍼니를 ‘클라우드 제공업체’로 내세우는 방안을 구상한 것으로 전해졌다. 이 페이퍼컴퍼니가 바로 메가스피드다. 메가스피드는 흠집이 없는 기록을 가진 ‘신뢰할 만한’ 대외 임원으로 앨리스 황을 세웠다고 알려졌다. 앨리스 황의 남편으로 알려진 캉웨이는 센추리 화퉁과 세븐로드의 투자자다. 세븐로드의 역외 법인 세븐로드 인터내셔널은 메가스피드의 전신이다.

칩을 중국에 들여온 조직으로는 후샤오웨이가 지목된다. 후샤오웨이는 미 당국이 캄보디아를 근거지로 세계에서 온라인 스캠(사기)과 돈세탁을 했다고 지목한 프린스그룹의 ‘2인자’로 알려진 조직이다. FT에 따르면 후사오웨이는 여기서 최소한 부분적인 역할을 맡았다. 소식통들의 말과 업체 지분 관계, 지식재산권 파트너십을 종합하면 후샤오웨이는 온라인 게임 관련 사업으로 센추리 화퉁과 접촉했고 복잡하게 얽혀 있다. FT는 온라인 게임 산업이 불법 자금 세탁에 흔히 이용된다는 점과 AI 칩에 집중하기 전까지 엔비디아의 중국 내 그래픽처리장치(GPU) 최대 수요는 게임과 암호화폐 업계였다는 점을 짚었다.

2024년 12월부터 1년간 메가스피드의 말레이시아 계열사 스피드매트릭스가 아이브러스로부터 수입한 제품은 신고액 기준 46억달러(약 6조2000억원)에 이른다. 이런 칩의 다수가 결국 중국으로 흘러 갔다고 소식통들은 전했다.

엔비디아 측은 “2025년 메가스피드와 계열사를 우리 차단 기업 명단에 올렸고 우리 OEM 고객사가 출하 계획이 있는 기업으로 파악되면 OEM 판매를 승인하지 않는다”고 말했다. 프린스그룹은 “불법 네트워크는 없으며 미 정부의 주장에는 근거가 없다”고 말했다. 인스퍼, 에이브러스, 센트리 화퉁, 세븐로드 등은 모두 질의에 응답하지 않았다.

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