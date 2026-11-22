전북 군산시 성산면 금강호휴게소 뒤편 금강에서 물에 빠진 60대 남성이 뒤늦게 발견됐지만 이미 숨진 상태였다.

22일 군산경찰서 등에 따르면 전날 오후 2시4분쯤 군산시 성산면 성덕리 금강 수문 인근에서 주민 A(60대)씨가 물에 빠진 것으로 추정되는 사고가 발생했다.

A씨의 사위는 전날 처가를 방문했으나 장인을 만나지 못했으며 연락이 닿지 않았고, 집안에 유서로 보이는 내용이 있다고 경찰에 신고한 것으로 알려졌다. 이에 경찰은 소방에 공동 대응을 요청해 수색에 나섰다. 유서 내용은 확인되지 않았다.

A씨는 수색 중인 구조대에 의해 발견됐으나 의식과 호흡, 맥박이 없는 심정지 상태였으며 사후강직도 진행 중이었던 것으로 전해졌다. 경찰은 가족 등을 상대로 A씨의 정확한 사망 경위 등을 조사하고 있다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎ 109 또는 자살예방 사회관계망서비스(SNS)상담 ‘마들랜(마음을 들어주는 랜선친구’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

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