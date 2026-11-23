주민·계좌·카드번호까지 노출돼
직원 개인정보 유출 사고가 일어났던 한국전력공사에서 이번에는 고객 등 약 152만명의 개인정보가 대거 유출됐다.
한전은 고객 서비스 플랫폼 ‘한전ON’ 이용자 65만487명과 구매·공사·용역 등 조달업무를 수행하는 전자조달시스템(SRM) 이용자 86만9761명의 개인정보가 유출된 사실을 확인했다고 22일 밝혔다.
한전ON에서는 전기사용 고객의 고객 번호, 고객명, 주민·외국인등록번호, 전화번호, 주소, 은행명, 계좌번호, 예금주명, 카드사, 카드번호, 카드명의자, 요금·청구정보 등 총 12개 항목이 유출됐다. 전자조달시스템에서는 기업 대표자 42만6827명의 성명, 주민·외국인등록번호, 이메일, 회사 주소 등 4개 항목이 빠져나갔다. 한전 직원과 기업 직원 44만2934명의 성명, 소속, 사번, 휴대전화번호, 이메일, 회사전화번호 등 6개 항목도 유출됐다.
한전은 지난 20일 상황을 인지한 뒤 외부 IP 접속과 해외 서비스를 중단했다고 설명했다. 또 개인정보 유출이 확인된 고객에게 유출 사실을 안내하고 국가정보원, 기후에너지환경부 사이버안전센터, 외부 전문가 등과 조사에 나섰다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지