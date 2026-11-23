직원 개인정보 유출 사고가 일어났던 한국전력공사에서 이번에는 고객 등 약 152만명의 개인정보가 대거 유출됐다.



한전은 고객 서비스 플랫폼 ‘한전ON’ 이용자 65만487명과 구매·공사·용역 등 조달업무를 수행하는 전자조달시스템(SRM) 이용자 86만9761명의 개인정보가 유출된 사실을 확인했다고 22일 밝혔다.

서울 한국전력공사 서울본부 모습. 뉴시스

한전ON에서는 전기사용 고객의 고객 번호, 고객명, 주민·외국인등록번호, 전화번호, 주소, 은행명, 계좌번호, 예금주명, 카드사, 카드번호, 카드명의자, 요금·청구정보 등 총 12개 항목이 유출됐다. 전자조달시스템에서는 기업 대표자 42만6827명의 성명, 주민·외국인등록번호, 이메일, 회사 주소 등 4개 항목이 빠져나갔다. 한전 직원과 기업 직원 44만2934명의 성명, 소속, 사번, 휴대전화번호, 이메일, 회사전화번호 등 6개 항목도 유출됐다.



한전은 지난 20일 상황을 인지한 뒤 외부 IP 접속과 해외 서비스를 중단했다고 설명했다. 또 개인정보 유출이 확인된 고객에게 유출 사실을 안내하고 국가정보원, 기후에너지환경부 사이버안전센터, 외부 전문가 등과 조사에 나섰다.

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