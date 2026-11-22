월요일인 23일에는 전국이 대체로 흐린 가운데 대부분 지역에 비 또는 눈이 내리겠다. 특히 강원 북부 내륙과 산지에는 최대 8㎝의 눈이 쌓이는 곳이 있겠다.
22일 기상청에 따르면 23일 오전 수도권과 강원 내륙·산지, 충남 북부, 충북 중·북부에서 비가 시작돼 오후에는 전국으로 확대되겠다.
경기 북부와 강원 내륙·산지에는 비 또는 눈이 내리겠으며, 중부지방의 비는 늦은 밤 대부분 그치겠다.
충청 남부와 전라권, 경상권은 24일 이른 새벽까지, 제주도는 이날 오전까지 비가 이어지겠다.
예상 강수량은 서울·인천·경기 북부 5∼30㎜, 경기 남부와 강원 내륙·산지, 대전·세종·충남, 충북, 제주도 5∼20㎜, 전북과 광주·전남, 대구·경북 5∼10㎜ 등이다.
예상 적설량은 강원 북부 내륙·산지 3∼8㎝, 강원 중·남부 내륙·산지 1∼5㎝다.
경기 북부·동부와 강원 내륙·산지에는 아침부터 오전까지 지상 부근 기온이 낮아 어는 비가 내릴 수 있겠다. 교량과 고가도로, 터널 출입구 등을 중심으로 도로가 매우 미끄러울 수 있다.
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