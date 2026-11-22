월요일인 23일에는 전국이 대체로 흐린 가운데 대부분 지역에 비 또는 눈이 내리겠다. 특히 강원 북부 내륙과 산지에는 최대 8㎝의 눈이 쌓이는 곳이 있겠다.



22일 기상청에 따르면 23일 오전 수도권과 강원 내륙·산지, 충남 북부, 충북 중·북부에서 비가 시작돼 오후에는 전국으로 확대되겠다.

소설인 22일 한라산 백록담에 많은 눈이 쌓여 겨울이 왔음을 알리고 있다. 한라산국립공원관리소 제공

경기 북부와 강원 내륙·산지에는 비 또는 눈이 내리겠으며, 중부지방의 비는 늦은 밤 대부분 그치겠다.



충청 남부와 전라권, 경상권은 24일 이른 새벽까지, 제주도는 이날 오전까지 비가 이어지겠다.



예상 강수량은 서울·인천·경기 북부 5∼30㎜, 경기 남부와 강원 내륙·산지, 대전·세종·충남, 충북, 제주도 5∼20㎜, 전북과 광주·전남, 대구·경북 5∼10㎜ 등이다.



예상 적설량은 강원 북부 내륙·산지 3∼8㎝, 강원 중·남부 내륙·산지 1∼5㎝다.



경기 북부·동부와 강원 내륙·산지에는 아침부터 오전까지 지상 부근 기온이 낮아 어는 비가 내릴 수 있겠다. 교량과 고가도로, 터널 출입구 등을 중심으로 도로가 매우 미끄러울 수 있다.

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