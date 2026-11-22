나이는 무대 위에서 장애물이 되지 않았다. 인생의 희로애락을 온몸으로 살아낸 시니어 배우들이 무대에 올라 연극에 대한 열정과 삶의 깊이를 펼쳐 보였다. 대사를 외우고 동선을 익히며 오랜 시간 무대를 준비한 이들에게 연극은 단순한 취미를 넘어 새로운 인생에 도전하는 소중한 기회였다.

3년 만에 돌아온 제5회 서울시니어연극제가 전국 시니어 극단들의 뜨거운 경연 속에 막을 내렸다. ‘어린 노인’을 주제로 대한불교조계종사회복지재단 산하 종로노인종합복지관이 주관한 이번 연극제는 지난 2일부터 6일까지 복지관 종로마루홀에서 열렸다. 전국 21개 극단이 참가를 신청했으며, 이 가운데 10개 극단이 본선 무대에 올라 각자의 삶과 이야기를 연극으로 풀어냈다. 닷새 동안 약 2500명의 관객이 공연장을 찾았다.

‘우리의 봄날상’을 받은 구성행복빨래터연극단.

본선 무대에서 눈길을 끈 작품 중 하나는 경북 김천시 구성면에서 온 구성행복빨래터연극단의 창작극 ‘빨래터에 봄이 오면’이다. 이삼근 전 구성면장이 극본을 쓴 이 작품은 1960년대 김천의 작은 시골 마을 빨래터를 배경으로 당시 여성들의 소박한 일상과 삶의 애환을 그려냈다.

마을 아낙네들이 빨래터에 모여 나누는 정겨운 수다 속에는 가부장적인 사회 분위기에서 억눌려 온 여성들의 감정과 갈등이 고스란히 녹아 있다. 서로 다른 삶을 살아온 여성들은 때로는 원망하고 다투지만, 속내를 털어놓는 과정에서 상대의 아픔을 이해하고 조금씩 마음의 문을 연다. 오랜 세월 가슴에 묻어둔 상처와 그리움도 대화와 공감 속에서 서서히 풀려간다.

빨래터의 물이 옷에 묻은 묵은 때를 씻어내듯 사람들의 마음속에 쌓인 응어리도 씻겨 내려간다는 것이 작품의 핵심 메시지다. 세월이 흘러도 변하지 않는 인간관계의 갈등과 이해, 그리고 화해의 가치를 따뜻하게 풀어냈다.

연출상을 받은 구성행복빨래터연극단의 김혜경 연출가.

무엇보다 이 작품은 지역 주민들이 자신들의 삶과 고향의 기억을 바탕으로 이야기를 만들고 직접 무대에 올렸다는 점에서 의미가 남다르다. 1960년대 구성면의 옛 생활상과 지역 특유의 정서를 재현하며 한 시대를 살아온 여성들의 삶을 연극으로 되살렸다. 단순한 과거 회상을 넘어 지역 공동체의 기억을 예술로 공유한 셈이다.

이 작품은 이번 연극제에서 단체 부문 ‘우리의 봄날상’을 받았으며, 김혜경 연출가는 배우들의 개성과 호흡을 조화롭게 이끌어낸 공로로 연출상을 수상했다. 김천의 작은 마을에서 시작된 주민들의 이야기가 서울 무대에서 관객의 공감을 얻으며 2관왕의 결실을 거뒀다.

제5회 서울시니어연극제 ‘어린 노인’에 참가한 배우들과 주요 인사들이 기념촬영을 하고 있다.

김두호 연극단장은 “김천 지역 주민들이 함께 만든 이야기가 서울 무대에서 공감과 감동을 전하고 수상의 결실까지 맺게 돼 뜻깊다”며 “앞으로도 연극을 통해 지역 주민들과 소통하고 어르신들의 문화예술 활동을 활성화하겠다”고 말했다.

영예의 대상은 극단 은빛여울의 ‘진짜를 삼킨 가짜’에 돌아갔다. 최우수상은 극단 촉의 ‘매기의 추억’, 우수상은 광진연극단의 ‘유쾌한 하녀 마리사’가 각각 차지했다.

‘진짜를 삼킨 가짜’로 대상을 받은 극단 은빛여울.

정재호 심사위원장(한국연출가협회 이사장)은 “회를 거듭할수록 시니어 배우들의 연기와 작품 완성도가 높아지고 있다”며 “앞으로 전국 시니어 연극인들이 더 많은 열정을 펼칠 수 있도록 종로노인종합복지관이 든든한 역할을 해주길 기대한다”고 말했다.

심휘선 종로노인종합복지관장은 “수상 여부를 떠나 무대에 오른 모든 시니어 배우의 도전은 대상감이었다”며 “서울시니어연극제가 전국 시니어 연극인들의 든든한 디딤돌이자 시니어 연극 문화를 함께 누리는 장으로 자리 잡도록 노력하겠다”고 밝혔다.

초고령사회에 접어든 우리 사회에서 5회째를 맞은 시니어연극제는 어르신들에게 새로운 문화예술 활동의 장이자 인생 2막을 여는 무대로 자리매김하고 있다. 자신의 삶과 경험을 연극으로 풀어내고 동료 배우, 관객과 소통하는 과정은 자존감을 높이고 삶에 새로운 활력을 불어넣는다. 나이를 넘어 무대에서 꿈을 이어가는 시니어 배우들의 도전은 고령사회에서 문화예술이 나아갈 새로운 가능성을 보여주고 있다는 평가다.

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