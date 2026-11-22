추미애 경기도지사가 K-반도체 초격차 확보를 위해 도내 8개 시의 산업 역량을 하나로 결집한 광역 반도체 클러스터 조성에 승부수를 던졌다. 민선 9기 출범 직후 ‘1호 결재’로 서명한 반도체 혁신 대책을 실행 궤도에 올리며 속도전에 나선 것이다.

추미애 경기도지사가 지난 17일 경기도경제과학진흥원에서 열린 경기도 K-반도체 초격차 비전 선포식에서 반도체 기업 및 학생들과 대화하고 있다. 경기도 제공

22일 경기도에 따르면 도는 지난 17일 수원 경기도경제과학진흥원에서 ‘반도체 초격차 전략위원회’ 첫 회의와 ‘K-반도체 초격차 비전선포식’을 잇달아 열고 3대 전략과 14개 세부 과제를 담은 혁신 대책을 발표했다. 이날 출범한 전략위원회에선 기획조정·인프라·생태계 등 3개 분과에 산·학·연 전문가 27명이 위촉됐다. 추 지사와 함께 위원회를 이끌 민간 공동위원장에는 박재근 한양대 석학교수가 선출됐다.

이번 구상의 핵심은 수원·용인·화성·성남·안성·평택·오산·이천 등 도내 8개 시에 집적된 반도체 기반을 하나의 유기적 광역 생태계로 묶는 것이다. 설계·연구개발(R&D)부터 실증, 첨단 양산, 소재·부품·장비(소부장) 공동개발, 인력양성까지 산업 전 주기를 아우르는 협력 모델을 앞세워 산업통상부의 반도체 클러스터 지정 공모에 공동 도전한다는 방침이다.

추미애 경기도지사(오른쪽)가 지난 17일 경기도경제과학진흥원에서 열린 경기도 K-반도체 초격차 비전 선포식을 마치고 반도체기술센터를 시찰하고 있다. 경기도 제공

기업 투자를 가로막는 인프라와 규제 문턱도 낮춘다. 대규모 생산거점 가동에 필수적인 전력과 공업용수, 교통망을 적기에 공급하고 인허가 절차를 대폭 단축할 계획이다. 아울러 413억원을 투입한 경기도 반도체기술센터를 거점으로 팹리스와 소부장 기업의 기술 실증을 밀착 지원한다.

추 지사는 “반도체는 국가 안보와 경제주권을 좌우하는 핵심 전략자산이자 시간과의 싸움”이라며 “핵심 인프라를 적기에 확보하고 인허가 속도를 높여 세계 최고의 기술과 기업, 인재가 모여드는 반도체 혁신 거점을 경기도에 완성하겠다”고 강조했다.

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