박관열 경기 광주시장이 한성숙 국무총리를 만나 정부의 수도권 주택공급 확대 정책에 적극 협력하겠다는 뜻을 밝히며, 교통망과 상하수도 등 도시기반시설 확충을 위한 중앙정부의 지원을 요청했다.

박관열 경기 광주시장(왼쪽)이 18일 열린 만찬 간담회에서 한성숙 국무총리와 기념촬영을 하고 있다. 광주시 제공

22일 광주시에 따르면 박 시장은 지난 18일 서울 종로구에서 국무총리실 주관으로 열린 ‘주택공급 활성화를 위한 경기도권 지방자치단체장 만찬 간담회’에 참석해 이같이 건의했다. 이번 간담회는 수도권 주택공급 확대를 위한 중앙정부와 지자체 간 협력을 강화하고, 사업 추진 과정에서 빚어지는 현장의 애로사항과 제도 개선 과제를 논의하기 위해 마련됐다.

박 시장은 이 자리에서 광주시가 수도권 동남부의 핵심 성장 도시로 자리매김하면서 지속적인 인구 유입과 대규모 도시개발로 교통 혼잡과 기반시설 부담이 가중되고 있다고 설명했다. 이어 “정부의 주택공급 정책이 실질적 성과로 이어지려면 단순히 주택 물량만 늘리는 것을 넘어 시민들이 편리하고 안정적으로 정착할 수 있는 도시 환경을 함께 조성해야 한다”고 강조했다.

특히 박 시장은 “주택공급에 앞서 도로와 대중교통망, 상하수도 등 필수 기반시설이 적기에 확보돼야 한다”며 중앙정부 차원의 정책적·재정적 뒷받침이 시급하다고 건의했다. 광주시는 앞으로 정부 및 경기도의 주택공급 기조에 협력하면서 주요 도시개발사업과 연계한 생활 인프라 확충에 시정 역량을 집중할 방침이다.

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