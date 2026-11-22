최교진 교육부 장관이 2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 앞두고 불거진 인공지능(AI) 부정행위 방지 대책 혼선에 책임을 지고 22일 사퇴했다. 이재명 대통령은 최 장관의 사의를 수락하고 국무총리에게 수능 사후 조치 등 대응에 책임감을 갖고 만전을 기하라고 지시했다.



강유정 청와대 수석대변인은 이날 이 같은 사의 수용과 대통령 지시 내용을 전하며 “신임 교육부 장관 인선은 절차대로 진행될 것”이라고 밝혔다.

최교진 교육부 장관. 연합뉴스

최 장관은 입장문에서 “시험을 목전에 두고 여러 가지 변화가 생겨 수험생을 포함한 국민의 불편함이 초래됐다”며 “다행히 대통령님, 총리님, 각 부처의 협력과 수험생, 학부모님, 감독관, 국민 여러분의 협조에 힘입어 큰 사고 없이 마무리됐다”고 밝혔다. 이어 “그러나 주무부처 장관으로서 국민께서 보시기에 미리 준비하지 못했다는 지적이나 비판으로부터 자유로운 것은 아니라고 생각한다”며 “수능이 마무리된 만큼 책임을 통감하고 사의를 표명한다”고 했다.



앞서 최 장관은 수능을 사흘 앞두고 국회 교육위원회 현안질의에서 AI 부정행위를 “100% 잡아낼 자신이 있나”라는 국민의힘 박정훈 의원의 질문에 “못할 것 같다”고 답해 논란을 빚었다. 박 의원이 교육부 수장이 자신 없다고 답하는 것은 정부의 수준을 보여주는 것이라고 질책하자 최 장관은 “제 나이가 있어 개인은 그것을 하기가 어렵겠단 말씀”이라고 해명했지만 파문은 커졌다.



이 대통령은 수능 이후에도 AI 부정행위에 대한 강경 대응 의지를 이어갔다. 이날 엑스(X)에서 “AI 기술을 악용한 부정행위에 대한 우려가 수능을 넘어 논술과 내신 시험으로까지 확산되고 있다”며 “시험의 공정성은 결코 타협할 수 없는 원칙”이라고 강조했다.



이어 “시험 중 문제지 촬영과 외부 전송을 기술적으로 막기 위한 법적 근거를 전면적으로 정비하도록 지시하겠다”며 “국가자격시험을 비롯한 각종 시험의 관리 실태도 전 부처와 청와대가 함께 점검하고 필요한 경우 법령 개정도 추진하겠다”고 밝혔다. 또 문제지에 고유 식별 표식을 넣어 촬영·유출 시 출처를 확인하는 방안도 검토하도록 지시했다며 “부정행위에 대해서는 끝까지 책임을 묻겠다”고 했다. 이 대통령은 전날에도 엑스에 “수능 부정행위 신고 포상금은 최대 1억원이 아니라 부정행위 1건당 최소 1억원이고 원칙적으로 부정행위자 수만큼 가산한다”고 밝혔다.

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