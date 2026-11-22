인공지능(AI)을 활용한 부정행위 우려에 대학수학능력시험(수능)에 대한 신뢰도가 크게 떨어졌다는 사실이 고교 수험생과 학부모 대상 설문조사로 22일 확인됐다. 세계일보가 종로학원에 의뢰해 ‘AI 활용과 시험 신뢰에 관한 인식 조사’를 17∼20일 진행한 결과, 수험생과 학부모 10명 중 9명은 AI 부정행위 관련 사례를 접한 수능 결과의 신뢰도가 낮아졌다고 답했다. 구체적으로 ‘크게 낮아졌다’가 61.5%, ‘다소 낮아졌다’가 29.2%를 차지했다. 설문에는 고등학생과 N수생 416명, 수험생 학부모 612명으로 총 1028명이 참여했다.



정부가 연일 AI 부정행위 근절 의지를 보이고 있지만, 수험생과 학부모들의 의심은 수그러들지 않고 있다. ‘시험장 보안과 감독을 강화하면, AI나 소형 전자기기를 활용한 부정행위를 완전히 막을 수 있다고 생각하냐’는 질의에 ‘전혀 그렇지 않다’가 41.6%, ‘그렇지 않다’가 29.6%였다. 부정적 견해가 71.2%에 달했다.

2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 실시된 지난 19일 서울 용산구 용산고등학교에서 시험 감독관이 금속탐지기를 들고 있다. 뉴시스

공정성을 침해받았다고 여기는 인식도 두드러졌다. ‘AI 부정행위 때문에 나의 시험 결과가 공정하게 평가받지 못할까 봐 걱정되냐’는 질의에 ‘그렇다’ 21.4%, ‘매우 그렇다’ 66.2%로 총 87.6%가 걱정하는 것으로 나타났다.



박주형 경인교대 교수는 “설문 결과를 보면 수험생과 학부모들이 감정적으로 굉장히 동요하고 있는 것으로 보인다”며 “AI 안경, 단추 이런 기술적인 도전이 수능이라는 입시 공정성 체제를 흔드는 계기가 된 건 확실하다”고 분석했다.



AI 부정행위 파문은 세무사 시험 수석 합격자의 자백으로 확산했다.



법학적성시험(LEET·리트) 만점자의 사망과 부정행위 논란 속에서 수능이 치러져, 각종 시험에 대한 의혹이 커졌다. 기존 평가방식의 한계와 함께 국가시험 전반을 손봐야 한다는 지적도 이어지고 있다.



구정우 성균관대 사회학과 교수는 이번 사태를 국가적 실패라고 규정했다.



구 교수는 “수능을 바로 앞두고 감독 절차가 바뀌는 초유의 일이 일어난 것 자체가 국가적 실패라고 보고, 국가가 공정이라는 가치를 스스로 지킬 만한 역량과 의지가 없다는 걸 보여준 것”이라고 지적했다. 그는 “앞으로 시험에서 부정행위를 어떻게 막을 것인지, 가급적 빨리 체계적으로 효과성을 담보할 수 있는 방식으로 국민한테 제시하고 국민 마음을 다시 얻는 과정이 필요할 것”이라고 강조했다.

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