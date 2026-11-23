# 최근 금융감독원 전자공시시스템에 등록된 삼성전자 분기보고서에 따르면, 올해 3분기 삼성전자는 매출 195조원, 영업이익 107조원을 기록했다. ‘삼전닉스’의 한 축인 SK하이닉스도 3분기 영업이익만 83조3338억원에 달한다. 이들 기업의 성과급 규모는 일반 직장인의 입을 쩍 벌어지게 한다.



# 롯데하이마트는 얼마 전부터 희망퇴직을 접수하고 있다. 인력 구조 불균형을 해소하기 위해서라고 하나 내수시장 부진과 저조한 실적이 영향을 미친 것으로 보인다. 롯데하이마트의 3분기 영업실적은 55억원으로 전년동기 대비 70.9%나 줄었다.

직장인들이 식당으로 이동하기 위해 신호를 기다리고 있다. 연합뉴스

한국 경제가 두 갈래로 찢어지고 있다. 인공지능(AI) 열풍으로 역대급 호황을 누리는 반도체 업계의 경우 경이로운 수익을 거두며 성과급 잔치로 시끌벅적하다. 반면 국민 살림살이가 팍팍해지면서 내수 경기 침체 직격탄을 맞은 업종에선 일자리가 사라지고 있다. 수출 대기업의 호황이 가계의 소득과 소비로 번지지 못하는 ‘K자형 양극화’가 한국 경제의 최대 고민거리가 되고 있다.



22일 한국은행에 따르면, 3분기 실질 국내총생산(GDP)은 전년 동기 대비 3.4% 늘었지만 실질 국내총소득(GDI)은 18.8% 급증했다. 1977년 4분기 이후 48년 9개월 만의 최고치다. 반도체 수출가격 급등으로 교역조건이 개선되면서 나라 전체의 실질구매력이 크게 높아진 것이다. 하지만 가계의 지갑은 얇기만 하다. 3분기 민간소비는 전기 대비 0.2% 줄어 2022년 1분기 이후 처음 감소했다. 국가데이터처 집계를 보면 3분기 소매판매액지수는 전년 동기 대비 0.5% 줄었다. 5분기 만의 마이너스다. 백화점(4.3%)과 면세점(3.0%) 판매는 늘었지만 대형마트는 1.9% 줄었다. 국가데이터처의 ‘10월 고용동향’에 따르면 전체 취업자는 1년 전보다 13만9000명 늘었지만 숙박·음식점업에서는 13만7000명이 줄어 5년8개월 만에 감소 폭이 가장 컸다.

수출 호황이 내수로 번지지 않는 이유는 무엇일까. 우선 중동전쟁에 따른 유가상승과 물가 압력이 꼽힌다. 한국개발연구원(KDI) 분석에 따르면 올해 반도체가격 상승이 민간소비 증가율을 끌어올린 효과는 0.003%포인트에 그친 반면 유가 상승은 0.36%포인트를 끌어내렸다. 반도체가격이 상승할 경우 민간소비 증대에 영향을 미치는 건 4분기 이후인데, 유가가 오르면 곧장 소비 축소로 이어지기 때문이다. 정수환 KDI 경제전망실 연구위원은 “반도체를 포함하는 전자부품 제조업을 제외한 대부분의 산업에서는 실질정액급여의 상승세가 제한적인 모습을 보인다”며 “실질임금 정체는 2021년 이후 일부 산업을 제외한 다수 산업에서 지속적으로 나타나고 있는 흐름”이라고 밝혔다.



한은도 최근 ‘향후 민간소비의 회복 여건 점검’ 보고서에서 소비 회복이 일부 품목과 계층에 갇혀 있다고 진단했다. 교육·보건 등 필수 지출은 견조한 반면 여행·외식·문화 등 재량 지출은 일부 품목만 회복됐다. IT 제조업 임금은 크게 올랐지만 건설업과 상당수 내수 서비스업의 임금 개선은 더뎠다.



내년에는 숨통이 트일 전망이다. 한은은 성과급(0.1~0.15%포인트)과 배당(약 0.05%포인트), 정부의 가계 이전지출 확대(0.2~0.25%포인트)가 소비를 끌어올릴 것으로 분석했다.



문제는 회복의 ‘폭’이다. 수억원대 성과급은 반도체 대기업 직원에게, 배당은 주식 보유 가구에 집중된다. 반면 높은 가계부채와 금리 부담, 건설경기 부진, 청년 고용 악화는 여전히 내수의 발목을 잡고 있다. 비(非)반도체 부문의 생산성을 끌어올려 고용과 임금 기반을 넓혀야 하는 것이 정부와 기업의 숙제인 셈이다. 송호규 KDI 연구위원은 “세계 무역 질서가 흔들리면서 더 이상 수출 주도 성장의 패러다임이 유효하지 않을 가능성이 높고, 자체 수요 기반이 너무 약한 우리나라는 외부 충격에 쉽게 노출된다”며 “제조 대기업 및 수출 위주에서 중견·중소기업 육성과 문화·관광·서비스산업, 민간 소비 중심으로 성장 패러다임을 바꿀 필요가 있다”고 했다.

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