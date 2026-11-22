인공지능(AI) 부정행위 논란은 우리 사회에 고득점자를 향한 의심을 앞으로 어떻게 해소할지와 평가 체계 재정비라는 숙제를 남겼다. 당장 서·논술형 평가가 확대될 것이라는 전망이 나온다.



22일 세계일보가 종로학원에 의뢰해 ‘AI 활용과 시험 신뢰에 관한 인식 조사’를 17∼20일 진행한 결과를 보면 고교 수험생과 학부모 2명 중 1명은 시험 고득점자의 AI 활용 부정행위를 의심한 것으로 나타났다. ‘최근 3개월 동안 시험 고득점자에 대해 AI나 소형 전자기기를 이용해 부정행위를 한 것이 아닌지 의심한 적이 있느냐’는 질문에 ‘있다’는 47.9%를 차지했다. 설문에는 고등학생과 N수생 416명, 수험생 학부모 612명으로 총 1028명이 참여했다.

생성형 AI이미지

임성호 종로학원 대표는 “수험생과 학부모가 현재 시험의 공정성에 대해 중대한 침해를 받았다고 인식하는 점이 설문에서 지배적으로 확인됐고, 시험 공정성 관련된 부정적 인식은 더욱 확산할 것으로 예상된다”고 했다. 이어 “이런 불신은 수능과 같은 국가시험뿐 아니라 대학 논술, 내신 시험 등까지 전방위적으로 번질 수 있을 것”이라고 내다봤다.



100명 중 5명 정도는 AI를 활용한 부정행위 사례를 직간접적으로 접한 것으로 집계됐다.



‘주변 사람이 시험에 사용할 목적으로 이런 기기를 구입했다는 이야기를 들은 적이 있냐’ 질문에 ‘없다’가 93.0%, ‘주변 사람을 통해 들었다’는 5.1%, ‘당사자에게 직접 들었다’는 0.4%였다.

부정행위를 시도하겠다는 당사자들은 많지 않았다. ‘앞으로 시험에 사용할 목적으로 AI 탑재 스마트안경이나 초소형 카메라를 구입할 의사가 있냐’는 질문에 ‘전혀 없다’와 ‘별로 없다’가 각각 85.2%, 5.5%였다. ‘어느 정도 있다’와 ‘매우 있다’는 각각 2.3%, 1.2%로 집계됐다.



수능 평가방식을 개편해야 한다는 목소리는 컸다. 현재와 같은 수능 평가방식을 유지해야 하느냐는 질의에 ‘전혀 그렇지 않다’가 25.3%, ‘그렇지 않다’가 28.8%로 총 54.1%가 변화 필요성을 밝혔다. ‘그렇다’와 ‘매우 그렇다’는 각각 15.2%, 7.0%를 기록했다.

앞으로 대학 입학지원자 능력을 평가하기 위해 어떤 방식의 평가를 늘려야 하느냐 질의(최대 2개 선택)에는 ‘면접·구술평가’가 31.2%로 가장 높았다. 그 외에 ‘서·논술형 시험’ 30.2%, ‘현재의 평가방식 유지’ 10.1%, ‘실기·실습평가’ 9.6% 순이었다. 기타 의견에서는 ‘무슨 제도여도 AI 활용 부정행위를 차단하지 못하면 의미가 없을 것’, ‘논술 채점은 사람이 하는데 요즘 아이들 글씨나 알아볼 수 있나, 사람이 채점하면 실수나 부정이 없나’ 등이 나왔다.



서울시교육청 등 각 교육청은 서·논술형 문항 확대에 힘을 주고 있다.



정근식 서울교육감, 안민석 경기교육감 등 진보 성향 교육감들은 수능을 절대평가로 전환하고 대입 자격고사를 도입해야 한다고 주장해 왔다. 수능이 자격고사로 전환되면 대학별 논술과 면접 등의 비중이 커지게 된다.



박주호 대림대 총장(전 한양대 교육학과 교수)는 교육과 평가 방식 개편을 당장 논의하지 않으면 내년에도 같은 문제가 이어질 것이라고 진단했다. 그는 “이번 문제는 단순히 부정행위의 문제가 아니다”라며 “대학 입시는 대학이 주관하고 주도하는 방식으로 가야 하고, 지금 같은 국가 주도의 일률화된 제도는 AI 시대의 창의적 인재 양성에 맞지 않는다”고 주장했다.

일각에서는 일률적인 논술 시험 강화는 반드시 답은 아닐 수 있다고 본다.



박주형 경인교대 교수는 프랑스 대입 논술형 자격시험인 바칼로레아도 현재 한계를 보인다고 설명했다. 박 교수는 “바칼로레아가 고차원적인 사고력을 측정한다고 생각하지만 한편에서는 그 역시 정해진 답이나 글쓰기의 틀을 학습해서 시험을 치르는 경우가 많다고 비판받는다”며 “답안에 어떤 철학자의 발언이 반영돼야 한다는 식의 즉, 좋은 점수를 받는 방식이 정해져 있다는 것”이라고 했다. 이어 “물론 평가방식의 변화가 필요하지만, 과정 중심의 평가로 어떻게 개편할 것인지는 전문가 논의가 필요하다”고 부연했다.



장기적으로는 전 사회적으로 번진 불신을 정부가 수습해야 한다는 제언이 나온다.



구정우 성균관대 사회학과 교수는 사망한 법학적성시험(LEET·리트) 만점자를 거론하며 “지난해부터 부정행위를 했던 의혹이 제기되는데도 정부 대응이 너무 늦었다고 본다”고 했다. 이어 “할 수 있는 것도 (정부가) 하지 않았다고 봐야 하고, 국민이 실망하는 대목도 그 부분”이라며 “전국민적으로 국가에 대한 불신을 크게 경험한 것”이라고 지적했다.

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