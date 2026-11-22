본지가 종로학원에 의뢰해 지난 17∼20일 고교생과 N수생, 학부모 1028명에게 온라인 설문을 한 결과 90.7%가 인공지능(AI)을 활용한 부정행위 사례를 접한 뒤 대학수학능력시험 결과에 대해 ‘신뢰도가 낮아졌다’고 응답했다. 시험장 보안과 감독 강화로 부정행위를 완전히 막을 수 있느냐는 질문에도 71.2%가 부정적 반응을 보였다. 현재와 같은 수능 평가방식이 유지돼야 하느냐는 질의에 54.4%가 개편해야 한다는 목소리를 냈다. 수험생·학부모들 사이에선 “수능보다 더 큰 문제는 내신”이라며 AI 부정행위에 취약한 내신 성적 중심인 수시 입시는 폐지해야 한다는 주장까지 나온다. 교원단체들도 시험 감독관의 육안 점검과 증원만으로 부정행위를 막는 데 한계가 있다고 입을 모은다.



어제 최교진 교육부 장관이 2027학년도 수능 관리에 책임을 지고 사퇴했다. AI를 악용한 부정행위 우려가 오래전부터 제기됐는데도 뒷북 대책으로 혼란을 키우고 안이한 태도까지 보였으니 사실상 경질당한 셈이다. 이러한 무책임함은 주무부처 장관만의 문제는 아니다. 이재명 대통령은 지난 20일 청와대 수석보좌관회의에서 수능 당시 세 차례 발송된 재난문자와 관련해 “국민이 화를 많이 내실 줄 알았는데 의외로 재밌어하셨다는 얘기도 있어 감사하게 생각한다”고 밝혔다. 국가 중대사인 수능의 엄중함을 희화화했다는 지적을 받는다. 현행 대입 평가체계의 근본적인 개편 없이 재난문자 등 급조한 대책을 앞세워 향후에도 수능을 치르려 할 것이라는 불신감을 조장할 우려도 크다.



교육당국은 현재처럼 암기 위주, 5지선다형을 통해 빠르고 정확하게 답을 골라내는 능력을 평가하는 게 AI 시대에 걸맞은지에 대한 논의와 더불어 대입 전반에 대한 개편에 시급히 착수해야 할 것이다. 무엇을 가르치고 어떤 역량을 평가할 것인지 미래 국가교육의 방향을 근본적으로 재검토해야 할 시점이다.



국가교육위원회가 학교 내신에서 서·논술형 평가를 확대하는 방안을 검토하고 있는 것은 바람직한 방향으로 보인다. 서·논술형 평가는 단순 지식이 아닌 폭넓은 사고력을 측정할 수 있다는 장점이 크지만, 채점을 둘러싼 공정성 우려나 사교육 확대 가능성, 교사의 부담 가중 등 난제가 적지 않다. 학교 내신을 통해 충분히 검증·보완된다면 수능에도 접목할 수 있을 것으로 기대된다. 공교육으론 단기간에 대비하기는 어려운 만큼 장기적 관점에서 정교하게 설계해 주길 교육당국에 바란다.

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