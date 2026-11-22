네덜란드 의회는 스페인 및 포르투갈과의 향신료 무역전쟁에서 승리하기 위해 군소 무역회사들을 ‘네덜란드 동인도회사’로 통합하고 아시아 무역 독점권을 부여했다. 투자 방식도 확 바꿨다. 개별 항해가 끝나면 청산하는 단발성 투자에서 10년간 투자 원금을 돌려주지 않는 대신 주식을 발행해 자유롭게 거래할 수 있도록 증권거래소를 설립했다.



1602년 8월, 네덜란드 동인도회사가 6개 도시에서 일반 대중을 대상으로 투자자를 공모했다. 왕족이나 귀족, 상인은 물론 장인이나 교사, 심지어 하녀까지 수천명이 청약에 참여했다. 현대적 의미의 첫 기업공개(IPO)였다. 동인도회사는 이후 약 200년간 연평균 18%에 달하는 막대한 배당금을 지급해 주주들에게 이익을 안겼고 네덜란드의 무역 패권 장악에 크게 기여했다.



이후 IPO는 기업들의 자본조달 핵심 창구로 진화해 왔다. 19~20세기에는 철도와 철강, 석유 등 거대 제조기업, 1980년대 이후에는 애플(1980)을 비롯해 많은 인터넷 기업들이 줄지어 상장했다. 2010년 이후엔 알리바바(2014)와 사우디 아람코(2019), 스페이스X(지난 6월) 등 플랫폼과 인공지능(AI), 에너지기업 상장이 줄을 이었다.



IPO에 성공했다고 미래가 담보되는 건 아니다. 최초로 상업용 웹 브라우저를 개발한 넷스케이프는 1995년 인터넷 혁명 기대감에 주가가 폭발했지만, 마이크로소프트의 익스플로러에 밀리다가 1998년 AOL에 인수됐다. 초대형 IPO는 늘 시대를 관통하는 미래 서사를 동반하지만, 상장 기업과 주가 향방은 현재 돈을 얼마나 벌고 그 성공이 얼마나 견고한지에 좌우됐다. 투자자들은 막연한 비전이나 미래 서사가 아닌 지금 이익을 낼 수 있는지 ‘숫자’를 보기 때문이다.



지난 19일(현지시간) AI ‘클로드’를 만든 앤트로픽이 미국 나스닥에 데뷔하며 사상 최대 규모의 IPO를 기록했다. 상장 당일 공모가 83달러로 출발해 17%까지 상승하며 단숨에 시가총액 2조달러 클럽에 진입했지만, 이튿날 8.5% 급락 반전했다. 천문학적 인프라 비용 우려에 따른 수익성 우려가 제기되는 양상이다. 과연 앤트로픽과 AI 기업들의 미래는 어떻게 될까.

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