“‘별에서 온 그대’ 등 한국 드라마는 중국 시청자, 특히 젊은 세대 사이에서 뜨거운 인기를 끌었습니다.”



2014년 7월 방한한 시진핑 중국 국가주석이 서울대 강연에서 이같이 말하자 박수가 쏟아졌다. 중국 최고지도자가 공식 연설에서 특정 K콘텐츠를 치켜세운 장면이었다. 당시 중국 전역은 ‘치맥(치킨과 맥주)’과 K팝 열풍으로 들썩였고, 1998년 중국에 첫 수출 된 ‘보고 또 보고’, 2005년 ‘대장금’을 거쳐 ‘별그대’에 이르기까지 K드라마는 거침없는 전성기를 구가했다.

김희원 베이징 특파원

그러나 그것이 정점이었다. 2016년 한국 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 배치 결정을 계기로 한·중 문화교류의 문은 굳게 닫혔다. 중국 정부는 공식 제재를 부인하지만, 보이지 않는 철문은 실재했다. 우리는 이를 ‘한한령’이라 불렀다.



최근 아시아·태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 계기로 열린 한·중 정상회담에서 양국 자유무역협정(FTA) 2단계 협상의 실질적 타결이 선언되자 분위기가 반전됐다. 문화 서비스 협력 확대 소식에 주식시장에서는 ‘한한령 해제 수혜주’가 급등했고, 문화 업계는 기대에 부풀었다.



하지만 장밋빛 해석의 이면을 뜯어보면 고개가 갸우뚱해진다. 한국 측은 투자·서비스 시장의 최혜국대우 확보와 함께 드라마까지 공동 제작 발판을 마련했다고 강조했다. 그러나 최혜국대우는 ‘타국보다 불리하게 차별하지 않는다’는 원칙일 뿐 특혜는 아니다. 합작 확대 역시 구체적 실행 계획 없이 제도적 문만 열어두는 단계다. 2014년부터 합작이 가능했던 영화 분야조차 이렇다 할 성공작이 없었던 현실을 감안하면 제도적 발판 마련과 실질적 결실 사이에는 간극이 크다.



더 극명한 것은 양국의 시각차다. 중국 상무부가 내놓은 협상 타결 문답을 보면 투자·금융 서비스 등을 최우선 성과로 다룬 뒤, 문화는 “그밖에 전통 의학, 문화, 네트워크 서비스 협력 등”이라며 스치듯 언급했을 뿐이다. 우리가 ‘한한령 전면 해제’를 띄울 때 중국은 철저히 통상 협상의 원칙적 합의로 선을 긋고 있다. 교류 복원의 물꼬를 튼 것은 반가운 일이지만 국내의 기대만큼 빠르고 전면적인 개방을 바라기는 어렵다는 것이다.



우리는 두 가지 현실을 직시해야 한다. 첫째, 중국은 문화의 문을 서둘러 열 생각이 없다. K콘텐츠의 파급력을 목도하며 ‘문화 안보’의 필요성을 절감한 중국은 사드를 계기로 빗장을 걸었다. 이번 정상회담에서 시 주석은 “긍정적이고 유익한 문화교류를 점진적으로 추진하자”고 밝혔다. 문을 단숨에 활짝 열어젖히겠다는 뜻이 아니라 수위를 조절하며 속도를 통제하겠다는 의미다.



둘째, 문이 완전히 열린다 한들 과거와 똑같은 K열풍이 재현될 것이라는 기대는 착각이다. 지난 10년 사이 중국 콘텐츠 산업은 무섭게 성장했다. 한 해 수백 편씩 쏟아져 나오는 중국 드라마는 막대한 자본과 참신한 소재, 감각적인 연출을 앞세워 한국 내에서도 두터운 마니아층을 형성하고 있다. 가요와 예능도 마찬가지다. 현지 소비자의 눈높이 역시 완전히 달라졌다. “한한령이 풀려도 온 대륙이 K콘텐츠에 열광하던 시절은 절대 돌아오지 않는다”는 문화계 관계자의 냉정한 진단은 과거의 성공 공식이 유효기간이 다했음을 분명하게 짚고 있다.



그렇다면 한한령 해제를 둘러싼 기대와 교류 노력은 모두 헛수고인가. 결코 그렇지 않다. 최근 대구오페라하우스와 중국 국립대극원이 합작한 오페라 ‘리골레토’가 베이징 무대에 오르고, ‘한중미술교류전시회’가 개최되는 등 양국 예술가들의 만남이 다시 활기를 띠고 있다. 협력의 접점은 분명 넓어지고 있다. 다만 그 흐름은 과거처럼 우리가 일방적으로 콘텐츠를 쏟아붓고 중국이 소비하던 구조가 아니라 상호 협업의 단계로 나아가고 있다.



‘한한령 해제’에 K드라마, K팝 공연 중심의 성공만 기대한다면 남는 것은 실망뿐일 것이다. 하지만 ‘수출’이 아닌 ‘교류’로 눈을 돌린다면 이야기는 달라진다. 드라마·영화 등 공동제작은 물론 순수예술과 다큐멘터리 등 다양한 영역에서 쌍방향으로 호흡할 때 비로소 한·중 문화교류의 새로운 2막이 시작될 수 있다.

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