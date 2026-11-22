더불어민주당 김민석 대표가 24일 취임 100일을 맞지만, 당 안팎의 성적표는 녹록지 않다. 8·17 전당대회에서 친명(친이재명) 후보로 당선돼 이재명 대통령과 안정적인 당정 관계를 구축했다는 평가를 받지만, 당 지지율은 취임 전보다 하락하고 전당대회 경쟁자였던 정청래 전 대표와의 갈등도 깊어졌다. 당정 관계 안정이라는 성과에도 불구하고 당내 통합과 지지율 반등에 실패하면서 김 대표의 당 장악력과 정치적 리더십이 시험대에 올랐다.

김민석 더불어민주당 대표. 뉴시스

22일 정치권에 따르면 한국갤럽이 지난 20일 발표한 조사에서 민주당 지지율은 36%로, 김 대표 취임 직전인 8월 13일 발표 조사(41%)보다 5%포인트 낮았다. 김 대표는 취임 당시 ‘100일 안에 당 지지율을 10%포인트 이상 끌어올리겠다’고 공언했지만 목표와 반대로 지지율이 떨어졌다. 주요 정책과 인사 문제에서 당정 간 불협화음을 줄였다는 평가와 대조적이다.



김 대표가 풀어야 할 가장 큰 숙제는 당내 통합이다. 전당대회부터 이어진 친청(친정청래)계와의 갈등은 ‘신천지 신도 당원 가입 의혹’에 이어 최민희 최고위원 징계 문제로 전선이 확대됐다. 친청계는 신천지 의혹을 제기한 김 대표의 책임부터 따져야 한다며 맞서고 있다. 27일 당 윤리심판원의 최 최고위원 징계 심의 결과에 따라 갈등이 더욱 격화할 가능성도 있다. 당대표실은 별도의 취임 100일 기자회견을 열지 않는 방안에 무게를 두고 있다. 기자회견이 성과와 향후 구상보다 징계 문제와 계파 갈등에 대한 공방으로 흐를 수 있다는 판단에서다.



민생·실용 노선의 성과도 엇갈린 평가를 받고 있다. 김 대표는 현안별 태스크포스(TF) 40여개를 꾸리며 ‘일하는 정당’을 강조해왔다. 하지만 당내에서는 기구 신설에 따른 피로감과 함께 TF 활동이 국민이 체감할 정책 성과로 이어지고 있는지 의문이 나온다. 당정 협력과 당내 조직 확대가 지지율 상승으로 이어지지 못했다는 점도 김 대표에게 부담이다.

조희대 대법원장. 연합뉴스

조희대 대법원장 탄핵 추진은 또 다른 변수다. 김 대표는 그간 탄핵의 실익과 여론의 역풍 등을 고려해 신중한 태도를 보였지만 지난 19일 대법원이 한덕수 전 국무총리 사건을 일부 무죄 취지로 파기환송하자 탄핵 추진으로 방향을 틀었다. 강경 대응이 지지층을 결집시킬 수 있지만, 중도층으로 외연을 넓히는 데는 부담이 될 수 있다는 평가가 나온다. 의원총회에서도 탄핵의 법적 근거와 추진 시기를 둘러싼 이견이 나온 바 있다.



조국혁신당과의 통합 논의도 진전이 없다. 김 대표는 당 대통합 추진단에 별도 분과까지 뒀지만 혁신당은 ‘신뢰 회복이 우선’이라며 거리를 두고 있다. 혁신당은 당명에서 ‘조국’을 빼는 개정을 추진하며 독자적인 지지 기반 확대에 나섰다. 조국 혁신정책연구원장은 이날 사회관계망서비스(SNS)에 “당원 여러분은 범민주진보진영의 국민께서 좋아할 당명을 고민해달라”고 밝혔다.

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