한국 수출 1조달러 시대의 숨은 주역은 과거 한국 무역의 핵심 창구 역할을 했던 종합상사다. 자체 해외 영업망이나 자본력이 부족했던 국내 제조기업을 대신해 현지 바이어를 뚫고 금융·물류까지 책임지며 메이드 인 코리아의 영토를 넓힌 1등 공신으로 꼽힌다.

본격적인 상사 전성시대는 1975년 정부가 수출 진흥의 목적으로 일본 모델을 본뜬 ‘종합무역상사 지정제도’를 도입하면서 시작됐다. 22일 한국무역협회에 따르면 종합무역상사의 수출이 국내 전체 수출에서 차지하는 비중은 1975년 9%에서 1980년대 30%를 넘었고, 1999년 51%까지 증가했다.

부산 남구 신선대 부두 입구에 컨테이너 차량들이 드나들면서 괘적이 남아 있다. 뉴시스

자본금 10억원 이상, 연간 수출 실적 5000만달러 이상, 10개국 이상 해외지사 설치 등 도입 당시 종합상사 지정 요건은 까다로웠다. 그만큼 정부의 지원은 파격적이었다. 수출입 대행 영업세 전액 면제와 무역금융 우대는 물론, 주재원 활동비 지원과 외화 보유 한도 확대로 해외 영업을 뒷받침했다. ‘1호 종합무역상사’ 삼성물산을 시작으로 대우실업(현 포스코인터내셔널)·반도상사(현 LX인터내셔널)·현대종합상사(현 현대코퍼레이션) 등 13곳이 지정되며 수출 전선에 뛰어들었다.

종합상사들은 해외 영업망이 전무한 국내 제조업체들의 제품을 대신 팔아주는 ‘수출 첨병’ 역할을 톡톡히 해냈다. 하지만 1990년대 중반 세계무역기구(WTO) 출범으로 각종 지원 혜택이 축소되고, 삼성전자·현대차·SK하이닉스 등 제조 대기업들이 자체 해외 법인과 직거래망을 구축하면서 상사의 입지는 급격히 좁아졌다. 1997년 외환위기 이후 대우 해체 등 구조조정을 거치며 2006년 종합상사의 전체 수출 비중은 5.7%까지 떨어졌고, 정부는 2009년 10월 도입 35년 만에 종합무역상사 지정제도를 폐지하고 중소기업 수출을 돕는 ‘전문무역상사 제도’로 방향을 틀었다.

생존 갈림길에 선 종합상사들은 물건을 떼다 파는 단순 트레이딩을 넘어 신사업을 발굴하는 ‘글로벌 사업개발자’로 체질을 바꿨다. 삼성물산 상사부문은 미국 등에서 태양광 발전소 부지 확보와 인허가 뒤 사업권을 매각하는 모델로 수익을 창출한다. 포스코인터내셔널은 호주·미얀마 가스전 등 액화천연가스(LNG) 밸류체인에 힘입어 에너지 부문이 영업이익을 견인하고 있다. LX인터내셔널과 현대코퍼레이션 역시 각각 2차전지 핵심 광물 확보와 태양광·LNG 사업으로 영역을 넓혔다.

업계 관계자는 “여전히 기업 단독으로 진출하기 어려운 신흥국이나 오지에는 상사가 수십 년간 다져온 네트워크가 살아 있다”며 “공급망 다변화가 중요해진 만큼 이러한 현지 거점이 새로운 사업 기회를 만드는 발판이 되고 있다”고 말했다.

최근 중동 사태 등 지정학적 위기로 자원과 에너지가 핵심 안보 산업으로 부상하면서 주요 상사들은 올해 3분기 일제히 호실적을 거두며 제2의 전성기를 맞았다. 제조업체의 수출 대행으로 출발한 종합상사가 반세기 만에 글로벌 공급망을 설계하고 미래 자원을 선점하는 투자·개발 기업으로 진화한 것이다. 단순한 상품 중개를 넘어 에너지 전환과 핵심 광물 확보라는 새 과제를 짊어지며 한국 무역의 한 축을 이어가고 있다.

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