최태원(사진) SK그룹 회장은 인공지능(AI) 환경으로 바뀌는 ‘AI 네이티브 사회’에 맞춰 한국과 일본의 대학과 기업이 AI 시대 인재를 키워야 한다고 강조했다. 지난 20∼21일 일본 도쿄대에서 ‘변혁적 기술로서의 AI: 인류, 지식, 그리고 문명’을 주제로 열린 ‘도쿄포럼 2026’에서다. 도쿄포럼은 SK그룹 산하 최종현학술원과 도쿄대가 2019년부터 공동 개최하는 국제 학술 행사다.

최 회장은 포럼 첫날 환영사에서 “AI로 어떤 문제를 해결하고, 어떤 새로운 가치를 창출하며, 어떤 사회를 만들고 싶은지 스스로 물어야 한다”며 “AI가 만든 가치가 폭넓게 공유되도록 변화의 방향을 이끌 인재를 키워야 한다”고 강조했다. 대학의 역할에 대해서도 “지식을 가르치는 데서 나아가 지혜를 기르는 데 집중해야 한다”고 주문했다. 최 회장은 이튿날 비즈니스리더 세션에는 직접 패널로 참석해 사와다 준 NTT그룹 회장, 염재호 태재대 총장, 스기무라 미키 소피아대 총장과 AI 시대에 필요한 인재상과 대학의 역할을 논의했다. 그는 “AI 네이티브 사회는 AI를 단순히 활용하는 사회가 아니라, AI를 당연히 주어진 환경으로 받아들이는 사회”라며 “지금의 대학 체계를 비롯해 사회 전반을 다르게 설계해야 하는 만큼 새로운 거버넌스와 체계가 필요하다”고 말했다. 최 회장은 한국과 일본의 공동 AI 교육도 AI 시대 협력 해법 중 하나로 제시했다.

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