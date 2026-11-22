튀르키예 안탈리아에서 열린 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)가 폐회 시한을 이틀 넘겼다. 화석연료·적응재원 관련 문구를 둘러싼 이견이 이어지면서다. 의장국은 22일(현지시간) 새벽 사실상 마지막 합의문 초안을 내놨다.

제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31). AP연합뉴스

AP에 따르면 COP31 의장인 무라트 쿠룸 튀르키예 환경부 장관이 이날 새벽 합의문 초안을 공개했다. 합의문 초안이 제시된 건 16, 19일에 이어 이번이 세 번째다.



이 문안에는 최대 쟁점인 ‘화석연료’가 결국 포함되지 않았다. 1차 초안에서는 화석연료의 단계적 퇴출을 위한 행동을 촉구하는 내용이 담겼지만 2차 초안에서 관련 언급이 모두 빠진 상황이었다. 사우디아라비아 등 산유국 반대 때문이었다.



대신 2023년 두바이에서 열린 COP28 합의 전체를 재확인한다는 내용이 담겼다. 이는 화석연료로부터의 전환을 명시한 첫 COP 결정문이었다.



적응재원에 대한 내용은 결국 액수가 빠졌다. 1차 초안에서는 ‘2035년까지 최소 1200억달러’ 목표가 포함됐지만 2차 초안에서 삭제됐다. 3차 안에도 담기지 않았다. 지난해 브라질 벨렝에서 열린 COP30에서 합의한 ‘2035년까지 적응재원 3배 목표’만 재확인하는 수준으로 정리됐다.



채택은 미지수다. 한국시간으로 이날 오후 4시 기준 COP31 본회의가 진행 중이다. 합의문 채택을 위해서는 만장일치가 필요하다. 일부 국가가 화석연료 관련 내용이 빠진 합의문에 공식 반대하겠다고 밝힌 상태다. 각국 대표단이 속속 귀국해 의결 정족수(3분의 2)를 못 채울 가능성도 있다. 합의문 채택에 실패할 수도 있다. 2009년 덴마크 코펜하겐에서 열린 COP15 같은 경우 실제 일부 국가의 강한 반대로 공식 결정을 채택하지 못했다.

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