“이슬람을 제대로 알지 못하면서 이슬람을 이야기하는 경우가 많습니다. 일부 극단주의 세력의 행동을 이슬람 전체의 모습으로 받아들여서는 안 됩니다. 이슬람을 이해하려면 이슬람국가 국민의 삶과 문화를 함께 들여다봐야 합니다.”

이슬람학 권위자인 최영길 명지대 명예교수가 20일 세계일보와 인터뷰에서 “일부 극단주의 세력의 행동을 20억명에 가까운 이슬람 전체의 모습으로 일반화해서는 안 된다”며 이슬람에 대한 균형 잡힌 이해와 관심을 당부하고 있다.

최영길(78) 명지대 명예교수는 20일 세계일보와의 인터뷰에서 한국 사회에서 이슬람을 바라보는 시선에 대해 이같이 말했다.

이슬람은 여전히 한국 사회에 낯선 종교이자 문화다. 테러와 전쟁, 여성 억압, 종교 갈등 등 부정적인 이미지가 먼저 떠오르는 것도 사실이다. 하지만 세계 인구의 약 25%가 믿는 이슬람을 일부 국가의 정치적 상황이나 극단주의 세력의 행태만으로 이해할 수 있을까.

국내 이슬람학 연구의 개척자로 꼽히는 최 교수는 그동안 ‘이슬람 역사와 문화’, ‘이슬람의 허용과 금기’, ‘인생 교과서 무함마드’ 등 113권의 아랍어 및 이슬람 관련 저술과 번역서를 펴내며 한국과 이슬람 세계 사이에 지식과 이해의 다리를 놓아왔다. 최근에는 ‘나의 이슬람 여정 50년’을 펴냈다. 아랍어 공부부터, 이슬람학 연구, 이슬람 경전 쿠란 번역, 이슬람 문화 이해에 이르기까지 반세기에 걸친 학문적 여정을 담았다.

최 교수의 이슬람 학문 여정은 1970년대 중반으로 거슬러 올라간다. 한국외대 아랍어과를 졸업한 뒤 사우디아라비아 메디나 이슬람대학교에서 이슬람학을 공부했다. 이후 한국외대 대학원에서 아랍어를 연구하고, 1986년 수단 옴두르만 국립이슬람대학교에서 이슬람학 박사학위를 받았다. 국내 최초의 이슬람학 박사다.

그의 가장 큰 업적은 쿠란을 한국어로 번역한 일이다. 아랍어 원전의 종교적 의미와 미묘한 뉘앙스까지 우리말로 정확하게 옮기는 작업은 결코 쉽지 않았다. 그는 단어 하나, 문장 하나를 놓고 원전을 수없이 되짚으며 표현을 고치는 데 10여년을 바쳤다. 오랜 고심과 집념 끝에 1987년 사우디아라비아 파하드 국왕 쿠란 출판청을 통해 마침내 ‘성 꾸란-의미의 한국어 번역’을 출간했다. 한국어 최초의 쿠란 번역본이 이슬람권의 엄격한 심의를 거쳐 사우디아라비아에서 빛을 보게 된 것이다.

“쿠란을 번역한다는 것은 단순히 아랍어 문장을 한국어로 바꾸는 일이 아닙니다. 그 안에 담긴 종교적 의미와 역사적 맥락, 무슬림들이 받아들이는 신앙의 본질을 함께 이해해야 합니다.”

그의 학문적 성취는 국제적으로도 인정받았다. 2009년 사우디아라비아 압둘라 국왕 국제번역상을 받은 데 이어 2023년에는 파이살 국왕 국제이슬람 기여상을 수상했다. 두 상 모두 해당 분야에서 한국인 최초 수상이라는 기록을 세웠다. 그는 “개인의 영광을 넘어 한국 사회에 이슬람문화를 올바르게 알리는 책임이 더욱 커졌다는 의미로 받아들인다”고 했다.

그의 활동은 할랄제품 인증심사로도 확대됐다. 할랄은 아랍어로 ‘허용된 것’이라는 의미로, 무슬림이 먹고 사용하고 소비할 수 있도록 이슬람 율법에 부합하는 제품과 서비스를 일컫는다. 과거에는 식품 중심이었지만 지금은 화장품과 의약품, 패션, 관광, 금융, 물류 등으로 영역이 확대되고 있다.

그는 “할랄을 단순히 돼지고기와 술을 먹지 않는 문제로 이해해서는 안 된다”고 말한다. “무슬림 소비자에게 할랄은 신앙의 문제이면서 동시에 제품에 대한 신뢰의 문제”인 만큼 제품의 원료부터 제조·보관·운송까지 전 과정이 종교적 기준에 맞아야 한다는 것이다. 그는 무슬림 인구 증가와 소비 수준 향상에 따라 세계 할랄시장이 커지는 상황에서 “(할랄은) K푸드와 화장품, 건강식품 등 경쟁력을 갖춘 한국 기업에도 새로운 수출 기회”가 될 것으로 바라봤다.

다만 실제 수출로 이어지기 위해서는 넘어야 할 과제가 적지 않다. 우선 국가마다 다른 할랄 인증 기준을 충족해야 하고, 이를 위해 원료 공급망을 점검하고 필요에 따라 생산시설을 분리해야 한다. 여기에 드는 시간과 비용도 문제지만, 무엇보다 현지 소비자의 취향과 문화, 유통구조에 대한 이해가 뒷받침돼야 한다.

그는 결국 세계 인구의 약 25%가 믿는 이슬람을 제대로 이해하는 일이 중요하다고 재차 강조했다.

“한국 사회는 이미 다양한 종교와 문화가 공존하는 다문화사회로 변화하고 있습니다. 우리와 다른 종교와 문화를 이해하려는 노력에서 공존이 시작됩니다. 이제라도 학교와 대학에서 이슬람과 아랍 문화를 균형 있게 가르치고, 언론도 이슬람권의 분쟁이나 테러 사건만 부각하기보다 그곳에서 살아가는 사람들의 일상과 문화, 역사에 관심을 가지면 좋겠습니다.”

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