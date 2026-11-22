2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 지난해보다 쉽게 출제돼 주요 대학 정시 합격선이 대체로 상승할 것이라는 전망이 나왔다. 국어와 수학, 탐구영역 2과목 원점수 합산 총 300점 만점을 기준으로 주요 10개 대학의 합격선은 인문계 263점, 자연계 254점, 서울 지역 4년제 대학은 인문계와 자연계 모두 220점 이상으로 추정됐다.

지난 20일 서울시 광진구 능동로 세종대학교 컨벤션홀에서 열린 종로학원 2027학년도 수능점수 분석 및 정시 합격 점수 예측 긴급 설명회에 참석한 수험생 및 학부모 모습. 뉴스1

22일 종로학원이 수험생 가채점 결과를 바탕으로 발표한 주요 대학의 2027학년도 정시 원점수 기준 합격선 예상 점수에 따르면 인문계열은 서울대 경영대학이 287점, 연세대 경영과 고려대 경영대학이 각각 283점으로 예상됐다. 모두 전년보다 3점 높아졌다.



의예과는 서울대, 연세대, 고려대, 성균관대, 울산대 모두 예상 합격 점수 298점으로 같았다. 서울대 의예과는 전년보다 4점, 연세대 5점, 고려대 10점, 성균관대·가톨릭대·울산대 6점씩 올랐다.



인문계의 서울대·연세대·고려대 합격선은 자연계보다 높았다. 입시업계는 인문계는 271점, 자연계는 270점 이상을 받아야 한다고 내다봤다. 자연계는 합격선이 전년보다 8점이나 올랐다.

이번 수능은 국어와 영어가 쉽게 출제돼 수학과 탐구 점수가 당락을 가를 것이라는 분석이 나온다.



진학사의 가채점 분석에서도 국어 표준점수 최고점은 137점으로 지난해 147점보다 10점 낮았다. 반면 수학은 140점으로 지난해 139점보다 1점 높아 비슷하거나 어려운 수준이었던 것으로 보인다. 표준점수는 원점수가 평균에서 얼마나 떨어져 있는지를 보여주는 점수로, 일반적으로 시험이 어려워 평균이 낮으면 최고점이 올라가고 반대로 쉬우면 내려간다.



업계는 올해 정시에서도 수학 고득점자가 많은 자연계열 수험생들이 인문계열 학과에 교차 지원하는 현상이 이어질 것으로 내다봤다. 종로학원 수능 가채점 결과 분석에 따르면 수학 영역 1등급 수험생 가운데 미적분 또는 기하 선택자의 비율은 85.7%로 추정됐다. 확률과 통계 선택자는 14.3%에 그칠 것으로 예상됐다. 2등급에서도 미적분·기하 선택자는 69.3%였다. 인문계와 자연계 구분 없이 학생을 선발하는 모집단위에서는 미적분·기하선택자의 합격 비중이 높아질 가능성이 있다고 전망했다.



국어는 언어와 매체가 화법과 작문보다 어려웠던 것으로 분석된다. 진학사가 제시한 국어 1등급 원점수는 화법과 작문 95∼100점, 언어와 매체 91∼100점이다. 메가스터디는 영어 1등급 비율을 상위 8%로 추정했다. 전년 수능에선 이 비율이 3.11%에 불과했다.

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