다음 달 미국에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의를 계기로 미국·러시아·우크라이나 3자 종전 회담이 개최될 것이란 전망이 나왔다. 전쟁을 마무리 지으려는 도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아에 유화적인 태도를 이어가면서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 실익을 챙기고 있다는 분석이 나온다.

볼로디미르 젤렌스키 대통령이 21일(현지시간) 우크라이나 수도 키이우에서 웨스 스트리팅 영국 국방장관과 회담하고 있다. 키이우=AP연합뉴스

미국 워싱턴포스트(WP)는 21일(현지시간) 우크라이나 매체 우크라인스카프라우다의 보도를 인용해, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 미국으로부터 크리스마스 전에 3자 종전 회담을 열자는 제안을 받고 동의했다고 전했다. 젤렌스키 대통령은 “성과가 빨리 나올수록 더 좋다”고 말했다.



젤렌스키 대통령은 다음 달 중순 미 플로리다주 마이애미에서 열리는 G20 정상회의 기간에 3자 회담이 성사될 수 있다고 봤다. 트럼프 대통령은 푸틴 대통령을 초청했지만 젤렌스키 대통령은 아직 초청받지 못했고, 푸틴 대통령도 참석 여부를 확정하지 않았다. 젤렌스키 대통령은 G20 정상회의에 초청을 받는다면 반드시 참석하겠다면서 “일부 미국 의원들이 트럼프 대통령의 푸틴 대통령 초청을 못마땅하게 생각하고 있지만, 3자 회담은 모두 지지할 것”이라고 강조했다.



우크라이나와 러시아는 미국 중재로 이달 10∼11일에 아랍에미리트(UAE)에서 9개월 만에 3자 회담을 재개했다. 영국 파이낸셜타임스(FT)는 관계자를 인용해 트럼프 행정부가 내년 1월 초까지 우크라이나가 러시아와 평화 협정을 체결하기를 바란다는 입장을 유럽과 우크라이나 당국자들에게 전달했다고 보도했다. 내년 1월 의회 다수를 차지하는 민주당이 우크라이나 지원과 대(對)러시아 제재를 강화하기 전에 협상 타결을 서두르고 있다는 분석이다.



WP는 “트럼프 대통령은 G20 정상회의에서 평화 협정안을 발표하기를 원했던 것으로 보이지만, 러시아의 강경한 입장과 최근 양측의 공습이 늘어나는 모습을 고려하면 그런 일정은 실현 가능성이 작아 보인다”고 설명했다.

지난 19일 중국 광둥성 선전에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 단체사진 촬영에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 악수하고 있다. AP연합뉴스

미·중·러 3자 회담 이후 트럼프 대통령의 푸틴 대통령 감싸기는 한층 노골화하고 있다. 트럼프 대통령은 지난 19일 폭스뉴스 인터뷰에서 “푸틴은 폴란드에 드론과 소형 미사일을 몇 발 떨어뜨린 적 있으며, 실수였다”고 말했다. 도날트 투스크 폴란드 총리가 트럼프 대통령이 푸틴 대통령을 “내 친구”라고 지칭한 것을 비판했다는 질문에 답하면서 나온 발언이다.



이튿날인 20일 폴란드 군사당국은 러시아 미사일 2발과 제트 드론 1대가 자국 남동부 지역에 떨어졌다고 밝혔다. 투스크 총리는 “사고로 보이지 않는다”고 러시아를 비판했고, 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장도 이에 동조했다.



트럼프 대통령이 러시아를 감싸는 모습에 유럽 내 긴장도가 높아지고 있다는 분석이 나온다. WP는 “러시아의 드론이 나토 동부 전선에 반복적으로 침입하면서, 서방과의 긴장이 고조되고 러시아와 나토 간 직접 충돌에 대한 우려가 커지고 있다”고 전했다.



이번 미·중·러 3자 회담의 최대 수혜자가 푸틴 대통령이라는 평가도 잇따른다. AP통신은 푸틴 대통령의 행보를 두고 “외교적 돌파구를 마련했다”며 “이번 3자 회담과 양자 회담은 자신이 미국 및 중국과 어깨를 나란히 하는 초강대국의 수장임을 보여줄 기회였다”고 보도했다.



알렉산더 가부에프 베를린 카네기 러시아·유라시아센터 소장은 FT 기고에서 “푸틴이 얻은 이득은 단순한 상징성 그 이상”이라며 “향후 몇 달간 미 대통령이 러시아에 실질적인 압박을 가하지 않도록 확실한 보장을 받아냈으며, 전장에서의 우위와 ‘시간’을 모두 벌어들이는 최대의 전략적 실익을 챙겼다”고 분석했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지