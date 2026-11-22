충남 서격렬비열도 인근 해저에서 발견된 선박이 닷새 전 실종된 어선 해광호(7.93t)로 확인됐다.

22일 태안해양경찰서와 해군에 따르면 해군은 이날 오후 3시26분쯤 서격렬비열도 북서방 약 22해리(40.74㎞) 해상 수심 53m 해저에서 발견된 선박 추정 물체가 실종된 해광호인 것을 확인했다. 지난 17일 오전 연락이 두절된 지 5일 만이다.

해경 대원이 추가로 발견된 어망 부이에 위치표시를 위해 수중 연결을 확인하고 있는 모습. 태안해경 제공

해군 함정은 이날 오후 2시6분쯤 수중무인드론(ROV)을 활용한 수중수색에 들어갔다. 이후 1시간20여분 만에 ROV 카메라로 선체를 확인해 해광호와 일치하는 것을 파악했다.

구조당국은 해광호의 선체가 확인됨에 따라 실종 선원 7명을 찾기 위한 수중수색에 나설 예정이다.

당국은 수중수색의 안전 조건과 현장 여건 등을 검토한 뒤 해양경찰청 중앙해양특수구조단 잠수구조대원을 투입해 선체 내부와 주변 해역을 수색할 계획이다.

앞서 태안해경은 해양 상황인식·정보통합시스템(MDA)과 인근 화물선의 레이더 영상, 해군 함정의 수중음파탐지기(SONAR·소나) 등을 활용해 해광호를 수색해왔다. 이후 해군과 협조해 ROV를 투입하면서 선체를 최종 확인했다.

해경과 해군은 전날 오후 7시55분쯤 침몰 추정 지점에서 북동쪽으로 440m 떨어진 해저에서 선박으로 추정되는 물체를 발견했다.

태안해경이 해광호로 추정되는 선박을 발견한 지점에 위치부이로 식별조치 해놓은 모습. 태안 해경 제공

당국은 이날 해경 함정 21척과 민간 선박 1척, 유관기관 선박 8척 등 함선 30척과 항공기 9대를 동원해 수색을 벌였다.

하태영 태안해양경찰서장은 “실종 어선 해광호의 선체를 확인한 만큼 실종자 수색을 최우선으로 두고 가용한 모든 자원을 동원하겠다”고 말했다.

앞서 태안 선적 연안통발 어선인 해광호는 지난 16일 오전 7시16분쯤 내국인 3명과 인도네시아 국적 선원 4명을 태우고 안흥외항을 출항했다. 이튿날 오전 3시쯤 인근 조업선을 통해 어선안전조업국에 위치를 보고했으나 18일 오전 1시쯤 해광호의 위치가 확인되지 않는다는 신고가 접수됐다. 수색에 나선 해경은 20일 저녁과 21일 오전 해광호에서 떨어져 나온 것으로 추정되는 부이(부표)를 각각 1개씩 발견했다. 당국은 이날 해경 함정 21척과 민간 선박 1척, 유관기관 선박 8척 등 함선 30척과 항공기 9대를 동원해 수색을 벌였다.

하태영 태안해양경찰서장은 “실종 어선 해광호의 선체를 확인한 만큼 실종자 수색을 최우선으로 두고 가용한 모든 자원을 동원하겠다”고 말했다.

앞서 태안 선적 연안통발 어선인 해광호는 지난 16일 오전 7시16분쯤 내국인 3명과 인도네시아 국적 선원 4명을 태우고 안흥외항을 출항했다. 이튿날 오전 3시쯤 인근 조업선을 통해 어선안전조업국에 위치를 보고했으나 18일 오전 1시쯤 해광호의 위치가 확인되지 않는다는 신고가 접수됐다. 수색에 나선 해경은 20일 저녁과 21일 오전 해광호에서 떨어져 나온 것으로 추정되는 부이(부표)를 각각 1개씩 발견했다.

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