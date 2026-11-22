이재명 대통령은 22일 야권에서 제기한 ‘순방이 너무 잦다’는 비판을 향해 “무역에 의존하는 개방형 통상국가에서 순방외교는 빠질 수 없는 대통령의 주요 업무”라고 직접 반박했다. ‘돼지 눈에는 돼지만 보인다’는 고사까지 다시 꺼내 들며 야권을 겨냥했다. 임기 초 순방이 상대국과의 실질적인 관계 개선 효과를 낼 수 있다는 점을 강조하며 외교 성과 부각에 나선 것이다. 앞서 20일에는 사상 첫 미·중·러 정상회담을 계기로 한반도 현안을 당사자인 한국이 주도적으로 풀어가야 한다는 점도 강조했다. 이 대통령은 “대한민국은 더 이상 약소국가가 아니다”며 능동적·주도적 외교에 대한 의지를 분명히 했다.

“글로벌 AI투자 마중물 기대” 이재명 대통령이 21일 울산 남구 미포국가산업단지 내 SK 인공지능 데이터센터(AIDC) 건설 현장을 찾아 주요 설비 구축 현황 등을 살펴보고 있다. 이 대통령은 “울산 AIDC 사업의 성공적 추진이 글로벌 AI 기업들의 추가 투자를 이끌어내는 마중물이 되지 않을까 기대한다”고 말했다. 청와대사진기자단

◆순방 비판에 또 꺼낸 돼지 눈 고사

이 대통령은 이날 엑스(X)에 “장시간 비행에 숨 쉴 틈 없는 빼곡한 일정으로 몸살에 치아가 흔들리고 코피까지 자주 터지는 힘든 일이지만, 국가 이미지 개선과 관계 개선, 수출시장 확대 등 성과가 큰 임기 초 순방은 꼭 해야 할 국정과제”라고 밝혔다. 성기홍 청와대 홍보소통수석이 ‘순방외교가 너무 잦다’는 야당의 비판에 반박한 글도 함께 공유했다. 이 대통령은 “해외순방을 바쁜 기업인들 붙잡아 음주가무나 즐기고 관광과 호화쇼핑 기회로 생각하는 사람들 입장에서는, 순방 가는 대통령이 놀러 가는 것으로 보일 수밖에 없다”고 꼬집었다. 한자로 ‘佛眼見佛 豚眼見豚’(불안견불 돈안견돈)이라고 적은 뒤 “부처 눈에는 부처만 보이고 돼지 눈에는 돼지만 보인다는 의미 깊은 고사의 일부이니 표현이 거칠다는 비방은 자제 바란다”고도 썼다. 지난달 31일 같은 고사를 언급했다가 국민의힘에서 ‘국민의 정당한 문제 제기를 돼지에 빗댄다’고 비판한 것을 염두에 둔 것으로 보인다.



한 발 더 나아가 권력을 오남용하는 이들을 경계해야 한다는 경고도 내놓았다. 이 대통령은 “권력을 누리고 즐기며 억압하고 빼앗는 기회로 여기는 사람들에게 권력이 주어지는 것은 재앙”이라고 언급했다. 그러면서 “여당이든 야당이든 할 것 없이 공적 지위에 있거나 사실상의 권력을 가졌으면서도 공사 구별 못 하고 사욕과 집단 이익에 매몰돼 권력을 오남용하는 사람을 얼마나 잘 가려내느냐에 공동체의 운명이 달려 있다”고 했다.



◆미·중·러 회담에 韓 주도 외교 역설



이 대통령은 미·중·러 3국 정상회담을 계기로 한반도 문제를 한국이 주도적으로 해결해야 한다는 입장도 밝혔다.



이 대통령은 지난 20일 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 “한반도를 둘러싼 주요 현안들을 직접 당사자인 우리가 주도적으로 풀어갈 수 있도록 국가 역량을 하나로 모아나가야 한다”며 “사소한 정치적, 사적 이익 때문에 서로 다투다가 국가와 국민의 운명이 걸린 국익을 훼손하는 우를 범해서는 안 된다”고 지적했다. 이번 발언은 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 순방 기간 열린 미·중·러 3국 정상회담에 대해 언급하던 중 나왔다.



과거와 달리 한국의 국력이 커진 만큼, ‘실용적 국익 외교’를 토대로 대외 환경 변화에 능동적으로 대처해나간다는 게 이 대통령과 청와대의 구상이다. 이 대통령은 “대한민국은 이제 더 이상 강대국의 일방적 결정에 운명을 의탁했던 80여년 전의 약소국가가 아니다. 세계인이 환호하는 문화와 선진 경제, 세계 5위의 군사력과 막강한 방위 산업에 기반한 자력 방위 역량을 자랑하는 선도 국가”라고 강조했다. 일각에서 미·중·러 정상회담을 주변 강대국이 한반도 문제를 논의한 80여년 전의 얄타회담에 빗대 ‘제2의 얄타회담’으로 표현하는 것을 염두에 둔 것으로 풀이된다. 이 대통령은 “어떤 대외 환경 변화에도 흔들림 없이 국민의 삶을 지키고, 국익을 수호하며, 대한민국의 더 나은 미래를 확고하게 열어나가겠다”고 밝혔다.



◆울산 AIDC 찾고, 전통시장서 민생 행보



해외순방을 마치고 내치에 복귀한 이 대통령은 경제성장 정책의 핵심축인 ‘3대 메가 프로젝트’ 현장 행보에 돌입했다. 21일 울산 SK 인공지능 데이터센터(AIDC) 건설 현장을 찾은 이 대통령은 “AIDC는 반도체의 주요 수요처이고 로봇과 자율주행차량 같은 피지컬 AI를 뒷받침하는 핵심적 인프라”라며 “과거 경부고속도로가 대한민국 산업화의 길을 열었던 것처럼 앞으로 대한민국 AI대전환은 인공지능 고속도로가 열게 될 것”이라고 강조했다. 첨단 시설 공정 인력난 해소를 위한 정부 차원의 지원 의지도 피력했다. 이 대통령은 “전 세계가 경쟁을 하고 있는 상황인데, 속도가 생명”이라고 했다. 현장 점검 후에는 울산 동울산종합시장과 호계공설시장을 각각 찾아 장바구니 물가를 점검하고 지역 골목상권의 목소리를 들었다.

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