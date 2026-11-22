우리 정부가 다음달 열리는 제69차 메르코수르(MERCOSUR·남미공동시장) 정상회의에서 양자 간 무역협정 협상 재개를 추진하는 가운데, 순회의장국인 우루과이가 이를 위해선 한국이 시장 접근과 검역 문제에서 유연성을 보여야 한다는 입장을 전한 것으로 파악됐다. 메르코수르 회원국들이 보다 쉽게 접근할 수 있도록 한국이 양보하라는 요구다. 브라질산 쇠고기 수입 허용 절차를 둘러싼 한국과 브라질 간 이견은 큰 것으로 전해졌다.



22일 세계일보 취재를 종합하면 발레리아 수카시 우루과이 외교차관은 지난 20일 서울에서 박윤주 외교부 1차관을 만나 이 같은 입장을 전했다. 올 하반기 메르코수르 순회의장국인 우루과이는 한국과의 무역협정 재개 협상도 조정하고 있다. 수카시 외교차관의 방한에 앞서 메르코수르 회원국들은 협상 재개에 필요한 한국 측 조치를 논의했다. 세계일보가 입수한 메르코수르 제141차 공동시장그룹 회의록에 따르면 회원국 대표단은 지난 11∼12일 우루과이 몬테비데오에서 열린 회의에서 협상을 재개하려면 한국이 시장 접근과 위생·식물위생 조치(SPS)에서 유연한 입장을 보여야 한다는 데 의견을 모았다.

박윤주 외교부 1차관(오른쪽)이 지난 20일 서울 외교부 청사에서 발레리아 수카시 우루과이 외교차관과 면담을 앞두고 악수하고 있는 모습. 외교부 제공

정부는 다음달 3∼4일 몬테비데오에서 열리는 제69차 메르코수르 정상회의에서 협상 재개를 선언하는 방안을 추진하고 있다. 박정성 통상교섭본부장은 지난 20일 수카시 차관을 별도로 만나 의장국 우루과이의 협조를 요청했다.



협상 재개를 앞두고 메르코수르가 거론한 검역 문제는 브라질이 앞서 협상 교착의 원인으로 지목한 사안이다. 브라질 외교부는 지난해 10월 페르난두 피멘텔 당시 주한 브라질대사 후보자의 인준 심사를 앞두고 자국 상원 외교·국방위원회에 낸 ‘주한 브라질대사관 전략계획’에서 한국과의 검역 이견으로 협상이 교착됐다고 평가했다. 특히 한국 농축산업계의 반발을 거론하며 브라질산 쇠고기 수입 허용 절차가 더디다고 지적했다.



메르코수르는 브라질·아르헨티나·파라과이·우루과이 창립 4개국 기준 인구 약 2억7000만명의 남미 최대 경제블록이다. 한-메르코수르 무역협정 협상은 2018년 시작됐으나 2021년 7차 협상 이후 공식 회의가 열리지 않았다. 당시 양측은 상품 시장 접근과 원산지 규정, 검역을 비롯해 서비스·투자·전자상거래와 정부조달 등을 논의했다. 정부는 협상을 재개해 남미 수출시장을 넓히고 아르헨티나의 리튬, 브라질의 니켈 등 핵심광물 공급망 협력을 강화한다는 구상이다. 이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령은 지난 7월 공동성명에서 다른 메르코수르 회원국의 동의를 전제로 12월 제69차 정상회의에서 협상 재개를 발표하기로 했다.

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