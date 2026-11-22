도널드 트럼프 미국 대통령이 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 기간 김정은 북한 국무위원장과 대면 회담을 타진했으나 북한이 미국으로서는 받아들일 수 없는 조건을 내걸어 무산됐다는 보도가 나왔다.



미국 월스트리트저널(WSJ)은 21일(현지시간) 복수 소식통의 말을 인용해 북·미 정상회담이 막판에 급히 타진됐지만 김 위원장이 내건 조건으로 인해 성사되지 않았다고 보도했다. 조건의 구체적 내용은 전하지 않았다. 미국 당국자들은 회담 성사를 위해 6·25전쟁의 공식 종전, 북한을 핵보유국으로 공식 인정하지 않되 핵 폐기도 요구하지 않는 성명 발표 등을 검토했다고 한 소식통이 전했다. 그 대가로 북한의 핵과 미사일 시험에 제한을 두는 방안이 거론됐고, 연락사무소 개설도 추진될 수 있다고 WSJ는 덧붙였다. 트럼프 행정부 한 당국자는 회담을 주선하려는 노력은 없었다고 부인했다.

도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)이 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 기간 김정은 북한 국무위원장과 대면 회담을 타진했으나 북한이 미국으로서는 받아들일 수 없는 조건을 내걸어 무산됐다는 보도가 나왔다. AP연합뉴스

WSJ에 따르면 트럼프 대통령은 지난해 기존 전화선과 소통 채널로 김 위원장에게 연락했으나 응답을 받지 못했다. 이후 친서를 썼고, 백악관 당국자들은 뉴욕의 유엔 주재 북한대표부 앞에 사람을 대기시켰다가 지나가던 북한 외교관에게 편지를 건네도록 했다. 이 외교관은 유엔 회의장에서 개봉하지 않은 편지를 미국 대표 앞에 던졌다고 소식통들이 전했다.



트럼프 대통령은 20일 기자회견에서 미·중·러 정상회담 때 한반도의 위험에 대응하는 문제를 논의했다고 밝혔으나, 그 위험이 무엇인지는 설명하지 않았다. 3국 공동선언에도 북핵이나 한반도 비핵화는 빠졌다.



트럼프 대통령의 거듭된 구애에도 김 위원장이 특별한 반응을 보이지 않은 것에는, 트럼프 대통령과의 회담보다 중국·러시아와의 우호 관계를 공고히 하며 실익을 확대하는 것이 유리하다는 판단이 작용한 것으로 보인다.



특히 트럼프 행정부가 동아시아정상회의(EAS) 팩트시트를 통해 북한의 완전한 비핵화와 모든 유엔 안전보장이사회 대북 제재 이행을 재확인하면서, 핵보유국 지위 인정을 요구하는 북한과 인식 차를 드러냈다. 그럼에도 북·미대화 재개 가능성은 완전히 사라진 것은 아니라는 관측이 제기된다.



한편 남북한이 통일되면 일정 기간 북한에 대통령직을 보장하자는 제안이 나왔다. 20일 스티븐 비건 전 미 국무부 대북 특별대표는 코리아소사이어티와 애틀랜틱카운슬이 공동 개최한 한·미동맹 세미나에서 남북한이 ‘국가연합(Commonwealth)’ 형태로 통일하는 방안을 제시했다.

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