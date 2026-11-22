중세가 끝나고 르네상스 시대가 되면서 휴머니즘이 부상하며 근대가 시작됐다. 르네상스 미술의 바탕이 된 휴머니즘에는 양면적인 의미가 있었다. 한편으로는 신과의 관계에서 인간의 한계를 생각하게 되었다는 것이다. 신과 달리 인간의 능력은 유한할 뿐인데, 인간이 만든 미술작품이 전지전능한 신의 메시지를 나타낼 수 있는가에 대한 회의가 싹텄다. 다른 한편으로 휴머