중소기업이 청년 신입사원의 조기 퇴사로 채용을 반복하고 있다.



대한상공회의소가 22일 발표한 ‘중소기업 청년 조기 퇴사 및 정착 실태조사’에 따르면, 중소기업이 청년을 채용할 때 겪는 가장 큰 어려움은 ‘채용 후 조기 퇴사로 인한 채용 반복’(40.6%·이하 복수응답)이었다. 이어 ‘지원자 부족’(36.1%), ‘합격 후 입사 포기·노쇼’(27.5%) 순이었다. 이번 조사는 중소기업 인사담당자 451명과 중소기업 재직 19∼34세 청년 366명을 대상으로 실시됐다.

지난 17일 대구 달성군 농협달성유통센터 대강당에서 열린 '2026 달성군 취업박람회'를 찾은 한 구직자가 이력서를 작성하고 있다. 뉴시스

인사담당자의 95.6%는 최근 3년 내 입사한 청년 신입사원 중 1년 안에 조기 퇴사한 사례가 있다고 답했다. 퇴사 사유로는 기업과 청년 모두 ‘낮은 보상에 대한 불만족’과 ‘경직된 조직문화’를 1·2위로 꼽았다. 재직 청년의 64.8%도 입사 1년 이내에 퇴사를 결심했거나 심각하게 고민 중이라고 했다.



신입사원 적응을 위해 체계적인 프로그램과 매뉴얼을 상시 운영한다는 기업은 9.8%에 그쳤다. 미운영 사유로는 ‘인력이 부족해 신입을 곧바로 업무에 투입해야 한다’(33.6%)는 응답이 가장 많았다.



기업의 처우·조직문화 개선 노력과 함께 정부의 정착·근속 지원 체계가 병행돼야 한다는 지적이 제기된다. 정책과제로 기업은 ‘직장 적응 지원 인센티브 강화’(39.9%)를, 청년은 ‘지방 청년 주거·교통 인프라 직접 지원’(40.2%)을 최우선으로 들었다.

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