LG유플러스, AI 사업 중심 조직개편

LG유플러스가 인공지능(AI) 사업 경쟁력을 높이기 위해 기업간거래(B2B) 조직을 AI 인프라와 플랫폼 중심으로 재편하는 2027년 조직개편을 단행했다고 22일 밝혔다. B2B 사업을 담당하는 엔터프라이즈부문은 AI인프라사업부와 AI플랫폼사업부 중심으로 개편한다. AI인프라사업부는 AI 데이터센터(AIDC)와 유·무선 통신 인프라 사업을 연계하고, AI플랫폼사업부는 AI 고객센터(AICC)와 AI 에이전트, 소버린 AI, 토큰 서비스 등을 담당한다. 엔터프라이즈부문장은 LG CNS에서 최고기술책임자(CTO)를 역임한 김홍근 부사장이 맡는다. 기업·소비자간거래(B2C) 사업을 담당하는 컨슈머부문에는 디지털사업부를 신설하고 기존 AI사업그룹을 AI SW사업부로 개편한다.

SKT, 무신사 블프서 ‘에어’ 요금제 할인



SK텔레콤은 패션 플랫폼 무신사가 진행하는 ‘무신사 무진장 2026 블랙프라이데이’에서 자급제 단말 전용 통신 서비스 ‘에어’ 요금제를 할인한다고 22일 밝혔다. 다음 달 2일까지 6개 5세대(G) 요금제를 12개월간 월 실질 체감가 6900∼1만6900원에 이용할 수 있는 특가 혜택을 제공한다. 데이터 제공량이 7∼71GB(기가바이트)인 요금제 4개는 에어 가입 시 지급되는 보너스팩 포인트를 적용하면 월 체감가가 1만원 이하로 낮아진다. 이번 혜택은 신규 가입과 번호이동 고객을 대상으로 하고, 무신사 이벤트 페이지를 통해 에어에 가입해야 적용된다.

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