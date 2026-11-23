SM엔터테인먼트 인수 과정에서 시세조종 혐의로 기소된 카카오 창업자 김범수(사진) 미래이니셔티브센터장이 항소심에서도 무죄를 선고받으면서 카카오의 인공지능(AI) 신사업 추진에 힘이 실릴 전망이다. 3년 넘게 이어진 사법 리스크에 따른 경영 불확실성이 누그러져 AI 중심의 사업 재편과 신규 투자에도 속도가 붙을 것으로 보인다.

22일 정보기술(IT) 업계에 따르면 서울고법은 지난 20일 자본시장법 위반 혐의로 기소된 김 센터장에게 1심과 같이 무죄를 선고했다. 김 센터장은 2023년 2월 SM엔터 인수 과정에서 경쟁사 하이브의 공개매수를 방해하기 위해 주가를 인위적으로 끌어올린 혐의로 재판에 넘겨졌다. 1심에 이어 항소심 재판부도 인위적인 시세조종 목적이나 공모를 인정하기 어렵다고 판단했다.



그동안 수사와 재판으로 활동에 제약을 받았던 김 센터장이 그룹의 신사업 추진에 힘을 실을 것이란 관측이 나온다. AI 사업은 대규모 투자와 신속한 의사결정이 경쟁력을 좌우하는 만큼 김 센터장의 역할이 중요하다. 카카오는 AI 서비스 출시와 사업 재편을 앞두고 있다. 김 센터장은 항소심 선고 직후 “지난 3년간 카카오를 에워쌌던 불확실성을 해소하는 중요한 전기가 됐다”며 “AI가 산업과 일상의 판을 바꾸고 있는 지금, 카카오의 새로운 도전과 성장에 힘을 보태겠다”고 말했다.



이번 판결을 계기로 장기간의 수사와 재판이 카카오에 미친 부작용도 재조명되고 있다. 2023년 4월 금융감독원과 검찰 수사가 본격화한 이후 김 센터장을 비롯한 주요 경영진이 잇따라 수사 대상에 올랐다. 김 센터장은 2024년 7월 구속돼 100일가량 경영 일선에서 떨어져 있었다. 출국금지와 재판 출석 등으로 주요 경영진의 정상적인 대외활동에도 제약이 따랐다.

이 기간은 생성형 AI가 산업 전반으로 확산하던 시기와 겹친다. 빅테크(거대기술기업)가 막대한 자금을 투입해 AI 모델과 서비스를 선점하는 동안 카카오는 경영 불확실성에 시달렸다. 당연히 중요한 투자나 사업 방향을 결정하는 데에도 부담이 커졌다.



실제 사업 차질을 빚기도 했다. 카카오페이는 2023년 추진하던 미국 증권사 시버트 경영권 인수가 무산됐고, 카카오뱅크도 일부 신사업 인허가에 제약을 받았다. 업계 관계자는 “1심 재판 당시 비판을 받았던 무리한 수사와 항소로 창업자와 경영진 역량이 수사·재판 대응에 분산되고, 카카오 이미지와 창업자의 명예도 타격이 컸다”고 검찰의 행태를 꼬집었다. 업계 안팎에서 검찰이 상고를 자제해야 한다고 보는 이유다.

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