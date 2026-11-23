삼성전자가 최근 단행한 사장단 인사 키워드는 ‘안정 속 성과 극대화’다. 기존 반도체와 완제품 수장인 전영현 디바이스솔루션(DS)부문 부회장과 노태문 디바이스경험(DX)부문 사장이 유임한 가운데, 두 부문장을 보좌할 메모리사업부장과 모바일경험(MX)사업부장에 새로운 인물을 발탁했다. 양 부문의 핵심 사업을 전담할 대표를 새로 뽑아 사업 확대에 더욱 치중하기 위한 취지로 풀이된다.

왼쪽부터 최원준 삼성전자 DX부문 MX사업부장, 황상준 DS부문 메모리사업부장, 조상연 DS부문 시스템 LSI사업부장, 이종명 삼성전자 DS부문 CTO 사장 겸 반도체연구소장. 삼성전자 제공

22일 삼성전자에 따르면, 지난 20일 사장 승진 3명, 위촉업무 변경 3명을 골자로 하는 ‘2027년 정기 사장단 인사’를 발표했다.



이번 인사로 전 부회장과 노 사장은 기존 직책을 유지하면서 겸임해 온 메모리사업부장직과 MX사업부장직을 각각 내려놓는다. 이로써 두 수장은 부문장으로서 전략을 조율하는 데 집중할 수 있게 됐다. 전 부회장은 파운드리(반도체 위탁 생산) 등 미래사업 강화를, 노 사장은 로봇 등 신사업 강화에 주력할 계획이다.



신임 메모리사업부장은 황상준 D램 개발실장이 맡는다. 황 사장은 D램 설계팀장과 마케팅팀장을 거쳐 개발실장까지 맡은 D램 전문가다. 삼성전자의 D램과 고대역폭메모리(HBM) 개발을 주도해 왔다. 공로를 인정받아 부사장에서 사장으로 승진하며 메모리사업 전체를 이끌게 됐다.



신임 MX사업부장으로는 최원준 MX사업부 최고운영책임자(COO) 사장이 낙점됐다. 최 사장은 MX사업부 차세대제품개발팀장, 전략제품개발팀장을 역임했고, COO 보임 후에는 갤럭시 S26과 z폴드8를 연달아 성공시킨 바 있다.



올해 사장 승진자는 3명으로 2023년 7명 이후 가장 많은 숫자를 기록했다. 승진 대상자 모두 역대급 실적을 거둔 반도체 부문에서 나왔다. 성과를 낸 임직원에 확고한 보상을 한다는 ‘성과주의 기조’가 반영된 인사다. 황 사장을 포함해 조상명 신임 시스템LSI사업부장과 이종명 신임 DS부문 CTO 사장 겸 반도체연구소장이 사장으로 선임됐다.



삼성전자 관계자는 “반도체 최대 실적, 개발 경쟁력 제고를 주도한 부사장들의 사장 승진과 전면 배치로 세대교체를 통한 조직 역동성 강화를 도모했다”고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지