2027학년도 대학수학능력시험(수능)에서 스마트기기 등 전자기기 관련 부정행위가 총 111건 적발된 가운데 정부는 다음달 11일 성적 발표 전 징계 수위 등을 결정할 방침이다. 정부의 으름장에도 부정행위자가 발생하면서 대학가와 교사 임용고사 등 시험에도 감독 규정 강화안이 도입되고 있다.



22일 교육부에 따르면 지난 19일 치러진 수능에서 적발된 부정행위 111건 중 위급재난문자 발송으로 인한 스마트기기 적발은 54건으로 가장 많았다. 위급재난문자 발송과 별개로 와이파이 신호탐지 등으로 적발된 스마트기기는 52건이었다. 시험 도중 스마트기기를 활용하다 적발된 건 5건이다. 구체적으로는 스마트안경 사용 1건, 소형 카메라와 무선 이어폰 사용 1건, 스마트폰으로 문제 촬영 1건, 화장실에서 스마트폰 사용 2건이 있었다. 정부가 수능 당일 4교시 종료 시점 기준으로 집계한 수치에서 13명 추가됐다.

시험장 ‘뉴노멀’ 21일 서울 경희대학교에서 진행된 2027학년도 논술시험에 응시한 수험생이 인공지능(AI)을 활용한 부정행위를 방지하기 위해 배부된 앞치마를 착용하고 시험을 치르고 있다.

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정부가 사실상 불시에 발송한 3차 재난문자에 따른 스마트폰 적발도 12건이나 있었다. 수능 시작 전인 오전 8시30분, 3교시 영어 시험 종료 후인 오후 2시21분에 더해 4교시 한국사·탐구 영역 시험 진행 중이었던 오후 2시57분 재난문자를 발송했다. 1차 31건, 2차 11건, 3차 12건의 스마트기기 적발이 있었다. 지역별로는 서울이 38건으로 가장 많았고, 경기 20건, 인천 12건, 충북 7건이 뒤를 이었다. 대전·경북 각 5건, 대구·경남 각 4건, 부산·충남 각 3건, 울산·제주 각 1건이었다. 세종·강원·전북에선 적발이 없었다. 다만 111건은 모두 스마트기기 관련 부정행위로 답안지 제출 시간 이후 문제풀이 등 단순 부정행위는 포함되지 않았다.



부정행위자들은 교육부와 수능 주관 기관인 한국교육과정평가원의 부정행위심의위원회의를 거친다.

최은옥 교육부 차관은 “심의위를 통해 사안의 경중에 따라 최종 징계 수위를 결정할 것”이라며 “이의신청 이후 재심의를 포함한 모든 처리는 12월11일 성적 발표 이전에 마무리해 다른 학생들의 성적에 영향이 없게 하겠다”고 밝혔다. 교육부 관계자는 “구체적인 이의신청 접수 기간과 심의위 개최 등의 일정은 아직 결정되지 않았다”고 밝혔다. 부정행위에 사용된 세부 물품이나 유형 등도 당국이 분석하고 있다.



대학 논술고사와 임용 시험에서도 부정행위 대응이 강화됐다.



면접용 가운 지급에 더해 금속탐지기 검사 도입과 열화상 카메라까지 등장했다. 부산대는 오는 28일 논술고사에서 시험용 가운을 지급하고 휴대전화 수거와 금속탐지기 검사를 한다. 삼육대는 모든 수험생을 대상으로 금속탐지기 검사를 한다. 경북대는 안경을 착용한 수험생 전원을 대상으로 스마트안경 여부를 확인하고 숙명여대는 안경에 스티커를 붙여 임의 교체를 막는다. 세종대는 열화상 카메라로 안경 착용자를 확인해 시험 중에도 20~30분 간격으로 추가 점검한다.

전자기기 사용 금지 안내문 대구 남구 한국산업인력공단 대구디지털시험센터에서 관계자가 17일 전자·통신기기 사용 금지 안내문을 붙이고 있다.

대구=뉴시스

서울시교육청은 내년도 중등학교 교사 임용 시험에 첨단기기 활용 부정행위 방지를 위한 시험 감독 규정을 수능에 준하도록 변경했다.



서울시교육청은 지난 20일 2027학년도 중등학교 교사 임용후보자 선정경쟁시험 제1차시험 장소를 공고하면서 응시자들에게 가급적 무늬나 장식이 없는 옷을 입고 목걸이·귀걸이·반지 등 장신구 착용을 피하라고 안내했다. 단추가 있는 옷에는 수능에서처럼 시험장에서 배부하는 스티커를 붙이도록 한다. 가방은 매 교시 시작 전 교실 밖 복도에 보관하며 개인 수정 테이프와 지우개 사용도 금지된다.



법학적성시험(LEET) 만점자 이진우씨 사망 이후 각종 시험 고득점자와 관련한 AI 부정행위 의혹은 확산하고 있다.



온라인에서는 관세사·감정평가사 등 국가자격시험 고득점자뿐 아니라 여러 대학 편입시험 응시자를 의심하는 여론이 이어지는 모습이다. 의·치의학교육입문검사(MDEET) 수석 합격자로 알려진 A(33)씨는 자신에게 제기된 부정행위 의혹과 관련해 최근 “저는 결코 그 어떠한 시험도 부정한 방법으로 치지 않았다”며 입장문을 올리기도 했다. 경찰은 세무사 자격시험 수석 합격자 한모씨 자수 이후 인터넷에 게시된 자백 글 작성자를 추적해 실제 부정행위 여부를 확인한다는 계획이다.

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