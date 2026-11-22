세무사 시험 수석 합격자의 인공지능(AI) 부정행위 자백 이후 처음 치러진 21일 국가자격시험에서 전자기기 소지 등 부정행위 6건이 적발됐다. 정부는 국가자격시험 감독 강화에 더해 국가기술자격증 불법 대여 범죄도 이참에 뿌리 뽑겠다는 계획이다.



22일 한국산업인력공단에 따르면 전날 전국 33개 시험장에서 시행된 제28회 경비지도사 시험에서 응시생 6명의 부정행위가 드러났다. 공단은 이번 시험부터 휴대전화를 일괄 수거한 뒤 무작위로 응시생에게 전화를 걸어 전원이 꺼져 있는지 재확인하는 절차를 도입했다. 옷 단추 등에 초소형 카메라를 숨기는 수법을 막기 위해 수험생에게 부직포 앞치마도 지급했다.

김영훈 고용노동부 장관이 21일 경비지도사 국가자격시험장인 서울 소재 한 시험장을 방문해 시험장 준비 및 시험감독관 교육 등을 확인하고 있다. 고용노동부 제공

응시자에게 무작위로 전화를 건 결과 1명의 벨 소리가 시험 도중 울려 해당 시험은 무효 처리됐다. 나머지 5명은 첨단기기 활용 부정행위 감시 전문인력인 ‘AI 인스펙터’가 잡아냈다.



정부의 ‘감독 강화’ 기조에 국가자격시험을 준비해온 수험생들의 불안감이 커지고 있다. 공인노무사 2차 시험에 합격한 수험생들은 27일 3차 면접을 앞두고 있는데 면접 기준이 갑자기 강화되지 않을지 우려하는 분위기다. 다만 공단 측은 기존 면접 시스템만으로 실력 검증이 가능하기 때문에 별도 기준 강화는 하지 않겠다는 입장이다.



정부는 국가기술자격증 불법 대여 근절을 위한 대응에도 나선다. 노동부와 국토교통부, 산업통상부, 과학기술정보통신부, 기후에너지환경부, 소방청으로 구성된 6개 부처가 합동으로 12월1일부터 2개월간 단속에 돌입한다.



노동부는 “건설·전기·소방 등 안전과 관련한 분야에서 자격증 불법대여가 이루어지면 무자격자가 현장에 투입돼 안전사고 위험이 커지고, 자격을 정직하게 취득한 사람과 성실한 업체의 공정한 경쟁이 저해된다”고 단속 취지를 밝혔다.

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