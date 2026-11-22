‘5천피’(코스피 5000) 고지를 내준 코스피가 날개 없는 추락을 거듭하고 있다. 올해 1월 이후 10개월 만에 최저 수준까지 떨어지면서 증시 전반의 체력도 빠르게 약화하고 있다. 엔비디아의 3분기 호실적, 앤트로픽 상장에도 인공지능(AI) 투자심리는 더 얼어붙은 가운데 이번 주 미국 물가지수 발표와 한국은행의 기준금리 결정이 증시 향방의 변수가 될 전망이다.

지난 20일 코스피와 코스닥이 5% 넘게 급락 마감했다. 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 모습. 연합뉴스

22일 한국거래소에 따르면 지난 20일 코스피는 전장 대비 5.21% 내린 4869.96에 거래를 마쳤다. 종가 기준 올해 1월16일(4840.74) 이후 약 10개월 만에 가장 낮은 수준이다.



당시와 비교해 코스피 지수는 비슷했지만, 기업들의 체력은 더 나빠진 것으로 나타났다. 시가총액 1조원 이상 종목 수는 1월16일 237개에서 이달 20일 211개로 26개(11.0%) 감소했다. 지난 4월29일 역대 최대인 405개까지 늘어났던 국내 증시 전체(코스피, 코스닥, 코넥스 합산)의 시총 1조원 이상 종목도 287개로 줄어들었다. 시총 10조원 이상인 종목은 지난 20일 56개로, 5월8일 역대 최대인 83개보다 27개(32.5%) 감소했다.



코스피 시장 전체 시총 역시 빠르게 줄었다. 지난 20일 기준 3991조원으로, 1월15일 이후 처음으로 4000조원을 하회했다. 지난 6월 기록한 사상 최고치(7450조원) 대비해선 절반에 가까운 3458조원(46%)이 증발했다.

개별 종목을 보면, 1월16일 대비 주가가 하락한 종목은 전체 932개 종목 중 723개(78%)에 달했다. 반면 삼성전자와 SK하이닉스 주가는 각각 27.24%, 48.60% 상승했는데, 증시 급락기에 다른 종목들의 주가가 두 반도체 대형주보다 더 빨리 추락한 결과로 풀이된다.



한지영 키움증권 연구원은 “주가가 내리 급락하다 보니 대부분 시장 참여자들의 매수 의지가 약해지고 있다”며 “밸류에이션(가치 평가), 실적 등 숫자가 전혀 먹히지 않는 장세”라고 짚었다.



최근 국내 개인 투자자들의 매수 심리 위축은 지난 19일(현지시간) 상장한 미 AI 기업 앤트로픽을 향한 식어버린 투자 열기에서도 고스란히 드러난다. 미래에셋증권과 한국투자증권 등 국내 11개 주요 증권사를 통해 개인 투자자들이 매수한 앤트로픽 주식은 총 1억6380만달러(2190억원, 원·달러 환율 1337.5원)로 집계됐다. 지난 6월 상장한 미 우주기업 스페이스X 주식 첫날 매수액(7억9593만달러)의 5분의 1 수준이다. 스페이스X 상장 당시에는 증시가 정점을 찍을 때였지만, 최근 국내외 증시가 모두 침체한 국면에서 개인들의 투자 여력이 그만큼 급감한 것으로 보인다.

시장의 시선은 오는 25일 미국 10월 개인소비지출(PCE) 물가지수 발표와 26일 한은 금융통화위원회에 쏠린다. 미국과 국내의 통화정책 방향을 가늠할 수 있는 변수기 때문이다. 미국 물가지수가 예상치를 웃돌 경우 긴축 경계감이 커지며 증시에 추가적인 부담 요소로 작용할 가능성이 커진다. 한은 금통위 역시 기준금리 인상 결정과 추가 긴축 등 메시지에 따라 증시 변동성이 나타날 수 있다. 시장에선 한은이 기준금리 인상을 재개할 가능성에 무게를 싣는 분위기다.



김영익 한양대 미래인재교육원 겸임교수는 기준금리 인상을 예측하며 “국내총생산(GDP) 대비 물가도 높고 금융 안정 등을 고려해 (기준금리를) 높일 것”이라고 내다봤다.



다만 그는 주가가 떨어지고 채권 시장에서 장단기 금리 차가 급락하는 등 경기 둔화가 예고된 만큼 금리를 올리는 게 바람직한지에 대해서는 우려를 표했다. 김 교수는 “기준금리가 생산·소비 투자에 미치는 영향은 3~4분기 시차를 두고 나타나는데 경제가 나빠질 것으로 예상되는 상황에서 금리를 올리는 건 바람직하지 않다”고 말했다.

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