매일·남양유업, 대리점 공정거래 최우수

공정거래위원회는 지난해 대리점 분야 공정거래협약을 체결한 기업의 이행 실적을 평가한 결과, 매일유업과 남양유업이 최우수 등급을 받았다고 22일 밝혔다. 두 기업은 대리점과의 공정한 계약 체결, 법 위반 사전 예방을 위한 체계적인 시스템 구축에서 높은 평가를 받았다. 특히 매일유업은 2020년 평가가 시작된 이후 6년 연속 최우수기업에 선정됐다. 이랜드월드와 LG생활건강은 우수 등급을 받았다. 최우수 등급에는 2년간, 우수 등급에는 1년간 대리점법 직권조사 면제 혜택이 제공된다.

부실기업 퇴출 중단에 관리종목 급증세

법원의 제동으로 부실기업의 증시 퇴출이 잠정 중단된 가운데 관리종목에 지정되는 기업들이 증가하고 있다. 22일 한국거래소에 따르면 지난 7월 강화된 상장폐지 요건에 따라 시가총액 혹은 주가 미달(1000원 미만) 사유로 관리종목으로 지정된 상장사는 총 87곳이다. 강화된 요건에 따라 8월13일 처음으로 36곳이 관리종목에 지정된 후 3개월여 만에 약 2.5배 증가했다. 다만 법원의 상장폐지 효력정지 가처분 신청 인용으로 퇴출 절차가 중단되면서 퇴출 후보군은 늘고 실제 퇴출은 이뤄지지 않고 있다.

BNK금융, ‘사회공헌의 날’ 봉사활동

BNK금융그룹은 부산·경남·울산지역에서 전 계열사 임직원 650여명이 참여한 가운데 해양생태계 보전과 깨끗한 해양환경 조성을 위한 2026년 하반기 ‘BNK사회공헌의 날’ 봉사활동을 실시했다고 22일 밝혔다. 부산지역에서는 다대포해수욕장 일원에 철쭉 2000그루를 심고, 경남지역에서는 임직원 200여명이 선박을 이용해 무인도를 찾아 환경정화 활동을 펼쳤다.

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