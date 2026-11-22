11월 A매치 일정을 마치고 소속팀으로 복귀한 유럽파 태극전사들이 주말 리그 경기에서 잇따라 활약했다. 측면 공격수인 엄지성(스완지시티)은 극적인 동점골을 도왔고, 같은 윙어인 김민수(레인저스)는 이적 후 첫 공격포인트를 작성했다. 배준호(스토크시티)와 양현준(셀틱)도 승리를 거들었다. 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)는 시즌 첫 선발로 나섰고, 황희찬(샬케)은 연속 선발 출전에도 침묵했다.



엄지성은 22일 웨스트브로미치 앨비언과의 잉글랜드 챔피언십(2부) 16라운드 홈경기에서 시즌 4호 도움을 올렸다. 스완지가 1-2로 뒤진 전반 추가시간 4분 페널티지역 안에서 공중볼을 잡아 골문 앞으로 쇄도하던 일라이자 저스트에게 연결했고, 저스트가 이를 마무리해 2-2 동점을 만들었다. 후반 18분 교체된 엄지성은 올 시즌 공식전 13경기에서 2골 4도움을 기록 중이다.

엄지성(왼쪽), 김민수.

스코틀랜드의 레인저스에서 뛰는 김민수는 마더웰과의 스코틀랜드 프리미어십 14라운드 원정경기에서 선제골을 도왔다. 전반 8분 코너킥으로 이매뉴얼 페르난데스의 헤더 득점을 이끌었다. 지난 8월 이적 후 공식전 13경기 만에 기록한 첫 공격포인트다. 부상으로 11월 U-21 대표팀 평가전 명단에서 제외됐던 김민수는 이날 78분을 뛰며 기회 창출 4회, 드리블 성공 4회를 기록했다. 레인저스는 2-1로 이겼다.



잉글랜드 챔피언십에서는 배준호가 백승호와의 맞대결에서 웃었다. 두 선수 모두 선발 출전한 가운데 스토크시티가 버밍엄시티를 1-0으로 꺾고 리그 4연승을 달렸다. 배준호는 68분, 백승호는 77분을 소화했다. 셀틱의 양현준도 세인트 미렌전에서 70분간 활약했다. 전반 33분 오른쪽 측면에서 올린 크로스가 상대 수비수를 맞고 굴절된 뒤 앨릭스 옥슬레이드-체임벌린의 선제골로 연결됐다. 공식 도움은 아니었지만 셀틱의 4-1 완승에 힘을 보탰다.



독일 분데스리가에서는 카스트로프가 도르트문트전에 선발 출전해 74분을 소화했다. 개막 전 어깨 부상으로 출전 기회가 제한됐던 그는 태클 4회, 걷어내기 4회, 가로채기 3회를 기록하며 수비에서 존재감을 보였다. 그러나 묀헨글라트바흐는 후반 35분 펠릭스 은메차에게 결승골을 내줘 0-1로 패했고, 리그 최하위에 머물렀다.



황희찬은 슈투트가르트와의 홈경기에서 66분을 뛰었지만 공격포인트를 추가하지 못했다. 최근 공식전 5경기 연속 선발 출전한 그는 기회 창출 2회를 기록했으나 슈팅 없이 경기를 마쳤다. 샬케도 0-0으로 비겨 리그 7경기 연속 무승(3무4패)에 빠졌다.

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