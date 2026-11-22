한때 K리그를 호령했던 수원 축구가 다시 부활의 발판을 마련했다. 프로축구 수원 삼성이 2부리그 정상에 오르며 명가의 자존심을 되찾은 데 이어 수원FC도 K리그1 자동 승격을 확정했다. 창단 이후 처음 강등됐던 수원 삼성은 이정효 감독 부임 첫해 승격과 우승을 동시에 달성했고, 수원FC는 한 시즌 만에 1부리그로 돌아간다. 이에 따라 다음 시즌 수원 연고 두 구단이 나란히 K리그1에서 경쟁하게 됐다.

수원 삼성은 21일 수원월드컵경기장에서 열린 경남FC와의 K리그2 2026 33라운드 홈경기에서 3-1로 승리했다. 21승6무4패(승점 69)를 기록한 수원은 최종전 결과와 관계없이 우승을 확정했다. 수원 삼성은 2위 수원FC(승점 63)와 격차를 6점으로 벌리며 지난 8일 K리그1 직행 승격을 결정한 데 이어 우승 트로피까지 들어 올렸다. K리그1에서 네 차례 정상에 올랐던 수원이 2부리그 우승을 차지한 것은 이번이 처음이다.

제주 이어… 李 감독, 두 팀서 2부 정상 ‘새 역사’ 이정효 수원 삼성 감독이 21일 수원월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그2 2026 33라운드 경남FC와의 홈경기에서 3-1로 승리해 우승을 확정한 뒤 트로피를 들어 올리며 선수들과 기뻐하고 있다. 수원=연합뉴스

수원이 정상에 오르기까지는 순탄치 않았다. 2023년 K리그1 최하위에 그쳐 창단 이후 처음 강등된 수원은 2024년 K리그2 6위, 2025년 2위에 머물며 두 시즌 연속 승격에 실패했다. 지난해 12월 이정효 감독을 선임하며 반전을 꾀한 수원은 올 시즌 개막 5연승과 구단 최다인 7연승을 앞세워 선두 경쟁을 주도했고, 마침내 우승까지 일궈냈다.

이번 우승은 수원이 구단의 경쟁력을 재정비하고 1부리그 복귀의 발판을 마련했다는 점에서도 의미가 있다. 전력 보강과 선수단 운영에 힘을 쏟은 구단, 팀을 빠르게 정비한 이정효 감독, 경기장에서 결과를 만들어낸 선수단의 노력이 맞물렸다는 평가다. 이제 수원에 남은 과제는 K리그1에서도 명문 구단의 위상에 걸맞은 경쟁력을 증명하는 일이다.

이 감독은 광주FC를 이끌고 2022년 K리그2 우승을 차지했던 경험을 언급하며 “광주에서는 힘든 환경에서 이뤄냈다면, 수원에서는 좋은 환경 속에서 우승을 했다”고 말했다. 구단의 지원에도 고마움을 나타내며 “성과를 이뤄내기 전에 투자가 우선돼야 한다. 우리가 그런 모습을 보여줬고, 다른 팀에 메시지를 전한 것 같아서 기쁘다”고 강조했다. 후반기 선수 영입 과정에서 구단이 신속하게 움직여준 점도 우승의 밑거름으로 꼽았다.

우승에 안주하지 않겠다는 각오도 밝혔다. 이 감독은 시즌 초반 승격에 필요한 승수를 20승으로 예상했고, 수비에서는 20실점 이하를 목표로 삼았지만 실제로는 26실점을 허용했다고 돌아봤다. 특히 후반 70분 이후 집중력과 교체 자원들의 경기력, 빌드업을 보완 과제로 꼽았다. 그는 “내년에 14위로 시작한다는 마음으로 발판을 삼아야 한다”며 K리그1에서 경쟁력을 갖추기 위한 준비를 강조했다. 수원은 제주SK에 이어 K리그1과 K리그2에서 모두 우승한 역대 두 번째 구단이라는 기록도 세웠다.

수원FC의 자동 승격은 서울 이랜드와 충남아산의 맞대결 결과로 결정됐다. 수원FC는 21일 김포FC 원정에서 1-0으로 승리해 승점 63을 확보하며 2위 자리를 지켰다. 이어 22일 목동종합운동장에서 열린 이랜드와 충남아산의 경기에서 양 팀이 1-1로 비기면서 수원FC의 K리그1 직행이 확정됐다. 에울레르의 후반 29분 선제골로 앞서간 이랜드는 후반 41분 손준호에게 동점골을 내주며 승점 3을 얻지 못했다.

이랜드는 승점 58로 4위를 기록해 준플레이오프 진출권을 지켰지만 자동 승격 기회는 놓쳤다. 반면 충남아산은 승점 44로 7위에 머물러 승격 플레이오프 진출이 무산됐다. 같은 날 대구FC도 김해FC를 3-0으로 꺾고 승점 59를 확보했지만, 대구와 이랜드 모두 최종전에서 승리하더라도 수원FC의 승점 63을 넘어설 수 없다.

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