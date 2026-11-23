전남광주통합특별시 국립의과대학 신설 대학 선정 결과를 둘러싼 지역 갈등이 중대 전환점을 맞았다. 민형배 전남광주시장과 서남권 주민 대표단이 선정 과정의 공정성을 놓고 2시간 가까이 치열한 공방을 벌인 끝에 시장 유감 표명과 검증 협의기구 구성, 심사자료 공개 등 3개 항에 전격 합의했다.



22일 전남광주시에 따르면 민 시장 등 통합시 관계자들과 서남권 의대설립비상대책위원회, 목포대 관계자 등은 전날 통합시 무안청사에서 ‘국립의대 미선정 후속대책 간담회’를 열고 이같이 뜻을 모았다. 의대 선정 발표 이후 갈등 당사자들이 첫 공식 대면에 나서 접점을 찾았다는 점에서 향후 사태 해결의 실마리가 될지 주목된다.

합의에 따라 민 시장은 촉박한 일정 속에 대학 선정 평가가 진행된 점에 대해 23일 기자간담회를 열고 직접 유감을 표명하기로 했다. 배미경 통합시 대변인은 “양측은 선정 과정의 공정성을 검증할 협의기구를 구성하고 심사자료도 공개하기로 했다”며 “구체적인 검증 방식과 자료 공개 범위는 다음주 실무 협의를 통해 확정할 예정”이라고 설명했다.



합의에 이르기까지 양측의 신경전은 팽팽했다. 민 시장은 간담회 초반 “옛 전남에 국립의대를 설립하기 위해 주어진 시간 안에서 최선을 다했다”며 양 대학에 동일한 평가 조건이 적용됐다고 강조했다.



반면 서남권 대표단은 “핵심인 의료 취약성이 평가지표에서 빠졌고 현장실사조차 없이 정성평가로만 이뤄졌다”며 부실 심사 의혹을 강하게 제기했다.



약 2시간 동안 이어진 설전 끝에 민 시장이 기존 입장에서 한발 물러나 “가칭 ‘공정성심사위원회’를 어떻게 꾸릴지 논의하는 테이블을 다음 주에 갖자”며 심사자료 열람에도 동의하면서 3개항 합의가 도출됐다.



서남권 측 강인국 목포대 교수평의회 의장은 “민 시장이 유감 표명과 객관적 검증에 동의하면서 특정 대학 선정을 위한 의도적 평가였다는 의혹은 상당 부분 해소됐다”면서도 “교원 확보 항목에서 순천대가 높은 점수를 받은 배경 등은 여전히 의문인 만큼 세부 평가 편람과 회의 녹취록 등의 투명한 공개가 필요하다”고 강조했다.

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