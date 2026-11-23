부산 북항 친수공원에 출몰해 전국적인 관심을 모았던 상어 캐릭터 ‘부캉이’가 대한민국 공공브랜드대상을 수상하며 부산을 대표하는 도시브랜드로 자리매김하고 있다. 우연히 발견된 상어 한 마리를 시민들의 자발적인 참여와 행정의 발 빠른 대응으로 지역의 새로운 브랜드 자산으로 발전시킨 점이 높은 평가를 받았다.



22일 부산시에 따르면 상어 캐릭터 ‘부캉이’가 한국공공브랜드진흥원에서 주최한 제4회 대한민국 공공브랜드대상에서 창의적인 도시브랜드 홍보 전략으로 ‘도시브랜드 부문 대상’을 수상했다. 이번 수상은 일반 공모 경쟁을 거친 것이 아니라 심사위원단이 부캉이의 브랜드 전략과 확산 효과를 높이 평가해 추천·심사하는 방식으로 선정됐다는 점에서 의미가 크다는 게 시 설명이다.



부캉이의 탄생은 지난 9월18일 부산 동구 북항 친수공원 인공수로에 상어가 출몰하면서 시작됐다. 도심 한복판에 상어가 나타났다는 이례적인 소식에 시민들의 관심이 쏠렸고, 시민들은 상어에게 ‘부캉이’라는 애칭을 붙였다. 온라인에서는 상어를 소재로 한 그림과 패러디 등 다양한 2차 창작물이 자발적으로 공유되면서 캐릭터 팬덤까지 형성됐다.



시는 이 같은 시민들의 관심을 일회성 화제로 흘려보내지 않고 시민들이 만들어낸 이야기를 부산만의 독특한 도시브랜드로 발전시킬 수 있는 기회로 판단해 신속한 브랜딩 작업에 착수했다. 담당 공무원이 직접 캐릭터와 관련 콘텐츠를 기획·제작하는 등 시민들의 관심이 집중된 이른바 ‘골든타임’을 놓치지 않은 것이다.



시는 시민투표에서 91%의 찬성률을 얻어 부캉이를 명예홍보대사로 위촉하고 기존 소통 캐릭터인 ‘부기’와 세계관을 연계하는 등 브랜드 확장에 나섰다. 인공지능(AI)을 활용한 부산 관광 홍보 쇼트폼 영상은 조회 수 260만회를 기록했고, 카카오톡 이모티콘 5만건은 배포 시작 18분 만에 모두 소진됐다. 도심에 상어가 출몰한 이례적인 상황과 시민들의 자발적인 캐릭터 팬덤 현상은 뉴욕타임스와 AFP통신 등 해외 주요 언론에도 소개됐다.



부캉이가 국내외에서 유명세를 타면서 상표권 선점 문제가 새로운 과제로 떠올랐다. 특허정보검색서비스 키프리스(KIPRIS)에 따르면 지금까지 ‘부캉이’로 검색되는 상표 출원은 총 21건으로, 출원인은 13명에 달한다. 이 중 공공기관은 부산시가 유일하고 나머지는 모두 개인이다. 한 개인이 5건을 출원한 사례도 있다. 시는 지식재산처의 심사가 본격적으로 이뤄지기 전에 부캉이의 공공재적 성격을 강조하는 정보제공 절차를 통해 개인의 상표 등록을 최대한 막는다는 방침이다.



시는 이번 수상을 계기로 해양·관광자원과 시민 참여를 결합한 도시브랜드 전략을 한층 강화할 계획이다. 전재수 시장은 “부캉이가 시민 곁에서 오래 사랑받는 부산의 대표 캐릭터로 자리 잡도록 하겠다”고 말했다.

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