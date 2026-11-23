대구에 거주하는 미취업 청년은 내년부터 자격증이나 어학시험에 응시할 경우 합격 여부와 소득, 응시 횟수에 관계 없이 연간 최대 12만원까지 응시료를 지원받는다.



대구시는 이 같은 내용을 골자로 한 ‘대구청년 역량강화 응시료 지원사업’을 내년부터 확대 추진한다고 22일 밝혔다. 시는 사업 확대를 위해 내년도 본예산에 시비 5억원을 편성했다. 구·군비 2억1400만원을 보태면 총사업비는 7억1400만원 규모다. 해당 예산안은 시의회 심의?의결을 거쳐 최종 확정된다.



지원 대상은 대구에 주민등록을 둔 19~39세 미취업 청년이다. 단기 아르바이트나 일용직으로 일하는 청년도 미취업자로 인정해 지원한다. 시는 올해 1인당 최대 10만원이었던 지원 한도를 내년부터 광역시 최고 수준인 연 최대 12만원으로 상향한다. 예를 들어 토익(5만2500원)을 두 차례 치르고 한국사능력검정시험(2만7000원)에 응시해 총 13만2000원을 지출한 경우 최대 한도인 12만원을 돌려받을 수 있다.



지원 대상 시험도 대폭 늘었다. 기존 국가기술자격(540종)에 더해 국가전문자격, 국가공인 민간자격, 한국사능력검정시험, 어학시험 등 4개 분야를 추가해 총 5개 분야 900여종으로 확대했다. 지원을 신청하려면 주민등록지 관할 구·군에 응시료 영수증과 응시확인서 등 증빙서류를 제출하면 된다. 시는 이번 제도 개선으로 수혜 청년이 올해 600여명에서 내년 6000명 이상으로 10배 넘게 늘어날 것으로 전망했다.

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