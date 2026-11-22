국내 증시의 변동성이 커지면서 투자 대기자금을 효율적으로 관리할 수 있는 금융상품으로 발행어음이 주목받고 있다. 시장 방향성을 예측하기 어려운 상황에서 투자자산을 한 번에 투입하기보다 여유자금을 단기 운용하며 투자 기회를 기다리는 전략이다.



KB증권은 AA+의 신용등급을 바탕으로 수시식·약정식·CMA 발행어음형을 비롯해 적립식, 스텝업(Step-up) 발행어음 등 다양한 상품을 판매하고 있다고 22일 밝혔다.

증시 거래 위축 속 증가하고 있는 투자 대기자금을 활용할 수 있도록 다양한 ‘발행어음’ 상품을 판매 중인 KB증권. KB증권 제공

발행어음은 증권사가 자체 신용을 바탕으로 발행하는 만기 1년 이내의 단기금융상품으로, 약정된 수익률에 따라 원금과 수익금을 지급하는 구조다. 예금보다 높은 수익률을 기대하면서도 투자기간을 짧게 가져가려는 투자자에게 적합한 상품으로 꼽힌다.



이 중 KB증권이 판매하고 있는 수시식은 단기 대기자금을 유연하게 운용할 수 있고, 약정식은 투자기간을 정해 상대적으로 높은 수익률을 기대할 수 있다. CMA 발행어음형은 소액 자금도 운용할 수 있어 투자 대기자금 관리수단으로 활용도가 높다.



지난 10월27일 기준 KB증권의 개인고객 원화 발행어음 수익률은 수시식 연 2.60%, 약정식 3개월 연 2.90%, 6개월 연 3.80%, 9개월과 12개월 연 4.00%다. 적립식 발행어음의 수익률은 연 4.35%다. 모두 세전 기준이며 시장금리와 발행사의 조달 여건 등에 따라 변동될 수 있다.



스텝업 발행어음은 단계별로 수익률이 높아지는 상품이다. 중도상환하더라도 이전 회차까지 적용된 수익률은 유지되고 현재 회차에 대해서만 중도상환수익률이 적용돼 투자기간을 확정하기 어려운 투자자에게 적합하다.



발행어음은 주식시장 진입 시점을 고민하는 투자자에게 대기자금 관리 수단이 될 수 있다. 특히 증시 변동성이 큰 시기에는 보유 현금의 일부를 발행어음으로 운용하면서 분할매수 기회를 기다리릴 수도 있다.



다만 발행어음은 예금자보호 대상이 아니며 발행사의 재무상태에 따라 원금 손실이 발생할 수 있는 만큼 신용등급과 중도상환 조건 등을 꼼꼼히 살펴야 한다.



KB증권은 향후 발행어음 시장의 경쟁이 확대될 것으로 예상되는 가운데 신용도와 상품 경쟁력을 기반으로 고객별 자금 운용 목적에 맞춘 마케팅을 강화할 계획이다. 차세대마케팅시스템을 활용해 마케팅을 진행하고 시장 맞춤형 상품 정보를 제공할 방침이다.

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