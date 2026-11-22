최근 고유가로 인한 생활비 부담이 커지는 가운데 주유비를 집중 할인해 주는 KB국민카드의 특화 상품이 주목받고 있다.



22일 KB국민카드에 따르면 ‘KB NEED Oil 카드’는 기본 할인에 유가 상승 추가 할인·특정일 할인까지 결합한 것이 특징이다.

주유비 기본 할인에 유가 상승 추가 할인 등 폭넓은 혜택을 담은 KB국민카드의 ‘KB NEED Oil 카드’. KB국민카드 제공

SK에너지, GS칼텍스, HD현대오일뱅크, S-OIL 등 4대 정유사 중 한 곳을 선택하면 해당 주유소 이용금액의 10% 기본 할인을 제공한다. 또 매주 금요일 발표되는 한국석유공사 오피넷의 평균 유가가 전주보다 상승하면 다음 주 한 주간 주유 시 2% 추가 할인을 제공한다.



KB국민카드 관계자는 “유가 상승으로 주유비 부담이 커진 고객이 주유량을 줄이지 않고 평소 주유 패턴을 유지할 수 있도록 실질적인 혜택을 제공하기 위한 것”이라고 설명했다.



전월 이용실적 40만원, 80만원, 160만원 이상이면 기본 할인과 유가 상승 추가 할인을 합해 각각 월 1만원, 2만원, 3만원까지 할인받을 수 있다.



숫자 ‘5’를 Oil과 연계한 ‘Oil(5일) Day’ 할인도 제공한다. 매월 5일에 건별 5만원 이상 주유하면 5% 추가 할인을 받을 수 있다. 전월 이용실적 80만원 이상 고객은 월 최대 2500원, 160만원 이상 고객은 최대 5000원까지 할인받을 수 있다. 세 가지 주유 할인을 모두 적용받을 경우 최대 17% 할인이 제공된다.



차량 이용과 관리에 필요한 혜택도 함께 담았다. 주차·세차 및 카카오T 대리운전 이용금액의 10%를 월 최대 5000원까지 할인하며, 건당 30만원 이상 자동차보험 결제 시에는 10%, 연 1회 최대 3만원 할인 혜택을 제공한다.



스피드메이트 차량 정비 할인 혜택도 있다. 국산차 엔진오일 교환 시 3만원을 할인하며 직수입 타이어, 에어컨 필터 등 교환 시에도 할인해 준다. 차량 정비 할인은 전월 이용실적 조건 없이 서비스별 연 1회 제공된다.



연회비는 본인 카드 기준 2만원, 모바일 단독카드는 1만4000원이다. 가족카드는 7000원이 별도로 부과된다. 카드 발급 신청은 KB Pay 앱, KB국민카드 홈페이지 및 고객센터 등 비대면 채널을 통해 가능하다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지