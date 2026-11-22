NH투자증권은 투자자가 원하는 투자 금액과 주기를 미리 설정하면 정해진 일정에 맞춰 펀드를 자동으로 매수하는 적립식 투자 서비스 ‘펀드모으기’를 제공하고 있다고 22일 밝혔다.



이 서비스는 매번 직접 주문하지 않아도 한 번의 설정만으로 꾸준히 투자를 이어갈 수 있도록 설계된 것이 특징이다. 매일, 매주, 매월 중 원하는 투자 주기와 금액을 설정하면 지정된 일정에 따라 자동으로 펀드를 매수하는 방식으로, 투자 성향과 자금 상황에 맞춰 운용할 수 있다.

원하는 투자 금액과 주기를 미리 설정해 편리하게 투자할 수 있는 NH투자증권의 ‘펀드모으기’서비스. NH투자증권 제공

특히 최근처럼 증시 변동성이 큰 시기에는 목돈을 한 번에 투자하기보다 매수 시점을 분산하는 적립식 투자 방식이 유용할 수 있다. 일정 금액을 꾸준히 투자하면서 단기 시장 흐름에 따른 투자 시점 결정 부담을 줄이고 장기적인 관점에서 투자를 이어갈 수 있기 때문이다.



투자 중간에 관리하는 과정도 편리해 자신의 투자 현황을 손쉽게 확인할 수 있다. 투자자는 필요에 따라 자동 매수를 일시정지하거나 주문 내역을 조회할 수 있다. 해당 서비스는 NH투자증권의 고객용 애플리케이션인 ‘N2’와 ‘나무’에서 이용할 수 있다.



전동현 NH투자증권 상품솔루션본부장은 “시장 변동성이 커질수록 투자 시점을 맞추려는 부담도 함께 커진다”며 “펀드모으기는 정해진 금액을 정해진 주기에 따라 꾸준히 투자할 수 있도록 돕는 서비스로, 고객이 시간을 분산해 안정적인 투자 습관을 만들어가는 데 도움이 될 것”이라고 말했다.

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