출렁이는 장세, 단기상품·로보어드바이저 주목 국내 증시 변동성이 커지면서 투자 대기자금을 효율적으로 관리할 수 있는 금융상품이 주목받고 있다. 증권사가 자체 신용을 바탕으로 발행하는 만기 1년 이내의 단기금융상품인 발행어음에 투자할 수도 있고, 어음이 낯설다면 만기 1년 내외의 단기 채권을 중심으로 이자수익을 확보하는 데 집중하는 것도 방법이다. 투자가 처음이라면 적립식 투자 서비스로 원하는 주기·액수를 설정해 꾸준히 돈을 굴리는 습관을 쌓는 것도 도움이 된다. 운용사들은 높아진 증시 변화에 맞서 고객의 자산을 더 효율적으로 굴리기 위해 로보어드바이저를 활용하고 있다. 알고리즘으로 금융데이터·고객 투자성향을 분석해 최적의 투자 상품과 비중을 추천하는 서비스로 평가금액도 올라가고 있다.

한국투자증권은 최근 ‘한국투자 한미어닝포커스’ 펀드를 약 1614억원 규모로 설정해 단독 판매했다고 22일 밝혔다.



해당 상품은 펀드 수익자를 선순위와 후순위로 구분해 손익을 배분하는 사모투자재간접형 공모펀드이며 일반 고객이 선순위 투자자로, 한국투자증권을 비롯한 그룹 계열사가 후순위 투자자로 참여한다. 펀드 운용 과정에서 손실이 발생하더라도 하위 펀드 기준 -15%까지는 후순위 투자자인 회사가 먼저 손실을 흡수하는 구조다. 반대로 이익이 발생하면 10% 수익률까지는 선순위 고객과 회사(후순위)가 85대 15의 비율로 수익을 배분하고, 10% 초과분은 55대 45 비율로 나누어 갖는다.

최근 손익차등형 공모펀드 시장에서 잇따라 흥행을 이어가고 있는 한국투자증권이 단독 판매하고 있는 ‘한국투자 한미어닝포커스’ 펀드. 일반 고객이 선순위 투자자로, 한국투자증권을 비롯한 그룹 계열사가 후순위 투자자로 참여해 손실 발생 시 하위 펀드 기준 -15%까지는 회사가 먼저 손실을 흡수한다. 한국투자증권 제공

해당 상품은 한국투자신탁운용을 통해 운용되고 한국과 미국의 주도기업 중 변동성 장세와 고금리 국면에 강한 업종들을 엄선해 분산 투자한다. 특정 섹터에 투자금이 편중되지 않도록 소프트웨어, 플랫폼, 반도체 소부장(소재·부품·장비), AI 반도체, 조선, 전력, 금융서비스 등 7개 하위 사모펀드에 약 14%씩 균등하게 자산을 배분한다.



만기는 최장 3년이며 운용 기간 중 고객 수익률이 15%에 도달하면 조기 상환된다. 설정 후 1년 이내에 조기 상환 목표를 달성할 경우에는 투자자 보호 및 유동성 확보를 위해 1년 시점까지 MMF 등 유동성 자산으로 안전하게 운용하다가 상환 절차를 밟는다.



한국투자증권은 2023년부터 그룹 계열사들과 협업하여 국내 주식 주도 섹터, 미래 성장 산업, 글로벌 빅테크 및 AI 혁신 분야 등 다양한 기초자산의 손익차등형 공모펀드를 시장에 지속적으로 공급해 왔다. 그동안 일부 고액 자산가를 대상으로 한 사모 상품에서 주로 활용돼 왔던 손익차등형 구조를 공모펀드 형태로 확대해 일반 투자자도 접근할 수 있도록 대중화했다는 평가를 받는다.



운용 성과도 나타나고 있다. 이번 신규 설정 펀드를 포함해 총 19개의 손익차등형 공모펀드 중 16개 상품이 이미 목표 수익률을 성공적으로 달성해 조기 상환을 완료했거나 목전에 두고 있다. 단순히 구조적 안정성을 높인 데 그치지 않고, 시장 상황에 맞는 편입 자산 선정과 사후 관리가 함께 이뤄진 결과다.



이 같은 상환 성과가 누적되며 판매 흐름도 꾸준히 확대되고 있다. 한국투자증권의 공모 손익차등형 펀드 설정액은 2023년 1920억원에서 2024년 3494억원, 2025년 7159억원으로 증가했다. 올해도 약 9000억원의 설정 규모를 기록하며 성장세를 이어가고 있다.



투자자들이 단기 시장 변동성에 민감해지는 환경에서도 1~2년 내외의 비교적 짧은 투자 호흡으로 안정적인 수익을 추구할 수 있다는 점이 수요 확대로 이어진 것으로 보인다.



한국투자증권은 앞으로도 시장 상황과 투자자 수요에 맞춘 손익차등형 펀드 시리즈를 지속적으로 선보일 계획이다.

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