미래에셋증권이 자사 로보어드바이저 서비스 평가금액이 8조2000억원을 넘어섰다고 22일 밝혔다.



로보어드바이저는 알고리즘으로 금융데이터와 고객 투자성향을 분석해 최적의 투자 상품과 비중을 추천하는 서비스다. 2022년 출시한 이 서비스는 지난 10월31일 기준 약 14만6345좌, 평가금액 8조2383억원을 기록하며 꾸준한 성장세를 이어가고 있다. 성향 진단부터 시점별 새 포트폴리오 제안까지 전 과정이 시스템으로 이뤄져 시그널에 따른 개별 맞춤 운용이 가능하다.

알고리즘 기반의 맞춤 포트폴리오를 제공해 연금 가입자의 자산관리를 돕고 있는 미래에셋증권의 로보어드바이저 서비스. 미래에셋증권 제공

특히 미래에셋증권의 로보어드바이저는 개인·퇴직연금 운용에 특화되도록 설계돼 글로벌 우량자산에 분산투자하는 맞춤 포트폴리오를 제공한다는 특징이 있다. 투자가 낯설어 연금을 방치하거나 복잡한 절차 없이 글로벌 분산투자를 원하는 고객에게 적합하다.



최소 가입금액은 1만원이고 미래에셋증권 연금 가입자라면 별도 수수료 없이 무료로 이용할 수 있다. 모바일앱 ‘엠스톡’(M-STOCK)에서 ‘내 계좌 맞춤설계’를 거쳐 포트폴리오를 승인하면 즉시 운용지시가 이뤄진다. 자산배분·상품선택·변경시점을 판단하는 3개 모델이 시장 변화를 감지해 알림을 보내면 링크에 접속해 포트폴리오를 바꿀 수 있다.



양은석 연금자산관리본부장은 “리스크 할당방식의 자산배분 모델을 채택해 장기 안정적인 성과를 추구하는 만큼 연금 관리에 적합하다”며 “수년간 검증된 노하우로 방치됐던 연금의 투자 대안으로 각광받을 것”이라고 말했다.

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